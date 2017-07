Siguiendo la tradición de la Cámara de Diputados, el Concejo Deliberante no sesionó, ya que la mayoría de los ediles decidieron tomarse vacaciones de invierno de la institución. El año pasado tampoco hubo sesión en una semana de vacaciones de invierno.



Se veía venir que ayer no se iba a sesionar porque en el orden de día no figuraba ningún proyecto. Solamente se dio a conocer que tomó estado legislativo el pedido de licencia de Delfor Sergnese.



Los ediles que concurrieron al recinto para sesionar fueron por Compromiso Federal, Virginia Ortega, Norma Rosales, y Juan Domingo Cabrera. Del poncismo asistieron Luis Macagno, y José Luis Dopazo, y por parte de Cambiemos estuvo solamente Francisco Guiñazú. Como hubo seis ediles presentes no se llegó al quorum de ocho para poder sesionar.



En 2016, la excusa para no sesionar y tomarse vacaciones de invierno fue realizar una desinfección en el edificio del Concejo un jueves, el día que se sesiona.