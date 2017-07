El día de ayer, en una entrevista realizada con la Agencia de Noticias gubernamental, el ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Eduardo Mones Ruiz, realizó duras críticas hacia el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y también y también a sus principales candidatos en la provincia, José Riccardo y Claudio Poggi.



Las críticas del ministro giraron en torno a declaraciones que Macri hizo durante una entrevista en el programa “Viva la mañana”, que se emite por radio La Bomba de Villa Mercedes, donde habló sobre la obra pública que la Nación ejecuta en San Luis. “Macri dijo cosas que no tienen nada que ver con la realidad”, aseguró.



“A uno le da vergüenza ajena porque pareciera que volvimos a la época del ex presidente De la Rúa, que se equivocaba mucho en lo que decía o tenía ciertos asesores que lo informaban muy mal. El presidente Macri dijo cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Por ejemplo, en un momento dado de la entrevista dijo que estaban haciendo 1.500 viviendas en La Punta y que las iban a inaugurar en menos de 10 meses. Ayer, el mismo intendente de La Punta salió a desmentir y dijo que no, que todas las viviendas ya las hizo el Gobierno de la provincia”, comentó Mones Ruiz.



En referencia a las obras que se ejecutan en distintas rutas nacionales y provinciales, Mones Ruiz explicó que “eso es una deuda que tiene la Nación con la Provincia, por el corralito de 2001”. “En el año 2005 se firmó un convenio entre el Gobierno nacional y el Gobierno de la provincia para cumplir con eso. Una parte importante se cumplió con el Gobierno anterior, pero no se terminó de hacer. Eso es lo que están haciendo, están cumpliendo con un compromiso que tienen con San Luis desde el año 2001/2002, época del ‘corralito y corralón’, donde San Luis tenía las reservas que no tenía ninguna provincia y que la Nación se apropió”, detalló.



El ministro también aprovechó la ocasión para pedirle al Presidente “no se burle de los puntanos, no hable de cosas que usted no conoce porque acá no vino ni en campaña”. “Cuando viene, como hace poco, viene en helicóptero y se va, no ve nada de la realidad de San Luis”, remarcó.



“Lo primero que debe hacer Macri con San Luis y los puntanos es pagar la deuda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido. En segundo lugar, conceder la audiencia que el Gobierno de la provincia y el senador Adolfo Rodríguez Saá pidieron para hablar de la promoción industrial, porque esto nos podría generar más de 2 mil puestos de trabajo. Esto es lo que a la gente le interesa, no que le vengan a mentir sobre obras que no se hacen”, pidió Mones Ruiz.



“Indudablemente cuando se le avisaba al pueblo, en 2015, que (el de Macri) era un Gobierno de derecha, que iba a venir por los derechos laborales y no le interesaba la situación de las clases más desposeídas, muchos no creyeron”, recordó el ministro, quien, a su vez, no recordó que Adolfo Rodríguez Saá fue uno de los que hizo caso omiso de las advertencias y le creyó a Macri.



Además, el ministro advirtió que “ahora es momento de evaluar, por eso el presidente habla en ese medio radial pidiendo el apoyo para los candidatos de Cambiemos. Y da la casualidad que esos candidatos son hoy diputados nacionales. Yo creo que el pueblo les tendría que preguntar ¿qué hicieron estos años como diputados nacionales para defender los intereses de San Luis?”.



“Por ejemplo, José Riccardo es diputado hace 4 años y habría que preguntarle ¿qué consiguió para San Luis? Entiendo que entre 2013 y 2015 se defendía diciendo que era opositor y no podía conseguir nada para la provincia. Bueno, hace dos años que es oficialista; que nos cuente qué consiguió para San Luis, que haya beneficiado a los puntanos. Dice que consiguió unos ATN para los municipios que gobierna Cambiemos. Esa es la lógica de la politiquería. En el caso de Poggi, hace dos años que es diputado nacional y ni siquiera va a las sesiones. ¿Cómo defendió a San Luis? Y ahora quiere ser senador”.



Antes de concluir, el ministro dio su versión sobre porqué el Gobierno de la Nación no paga la deuda. “Los Rodríguez Saá gobiernan bien, si nosotros le damos los 13 mil millones de pesos no le podemos ganar nunca más. No le paguen hasta que estemos en condiciones de ganarles”, dijo Mones Ruiz, asegurando que eso es lo que piensan en Nación.



Cabe señalar que, justamente, el problema gira en torno a la cifra que exige el Gobierno y que mencionó Mones Ruiz, los 13 mil millones de pesos, ya que la deuda original es de 6 mil millones, mientras que el monto que propone la Nación es cercano a los 9.500 millones de pesos.



“Esta plata es del pueblo de San Luis, no es ni de Rodríguez Saá, ni de Poggi, ni de Riccardo; es del pueblo y va a ser en beneficio de todos. Por eso le pedimos a Macri y sus obsecuentes en la provincia de San Luis que hagan algo para que le llegue ese dinero a la gente”, finalizó.