El día de ayer finalmente se conoció el resultado de la apelación que hizo Avanzar y Cambiemos por San Luis al fallo del juez electoral subrogante, Eduardo Giménez, quien el pasado 9 de julio ordenó al frente a participar de las primarias abiertas y simultáneas (PAS). Para desgracia de Avanzar y Cambiemos, el Tribunal Electoral ratificó el fallo de Gímenez, por lo que el frente deberá participar de las PAS del próximo 30 de julio, salvo que interceda la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



De este modo, la lista para diputados provinciales encabezada por Alejandro Cacace, que lleva en segundo lugar al ex ministro poggista Gastón Hissa, deberá competir contra la del radical Jorge “Pupa” Agúndez. Cabe recordar que, como las primarias provinciales ya no son obligatorias, los líderes de Avanzar y Cambiemos quieren evitarlas a toda costa ya que temen que los Rodríguez Saá manden gente a votar a los candidatos menos populares para que sean estos quienes después participen de las generales de octubre.



Volviendo al fallo del Tribunal Electoral, desde el frente se emitió un comunicado donde se manifiesta su intención de llegar a la Corte Suprema, criticando en particular el rol de de la ministro del Superior Tribunal Lilia Novillo, quien jamás ha ocultado su pertenencia al proyecto político de los hermanos Rodríguez Saá, como cuando en 2015 renunció al Poder Judicial para ser precandidata a intendente de Compromiso Federal.



La Dra. Lilia Novillo obliga al frente Avanzar y Cambiemos a ir a las PAS

“En el día de la fecha se ha tomado conocimiento de una sentencia del Tribunal Electoral provincial, que ha ratificado con infundados argumentos de dos de sus tres miembros la incalificable resolución del juez Electoral subrogante Eduardo Giménez, desconociendo así lo actuado por la junta Electoral partidaria, omitiendo arbitrariamente cuestiones fundamentales para resolver la causa conforme a derecho y en una clara e ilegítima intromisión en la vida interna del Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis, pretende hacer concurrir a las PAS a este espacio político siendo que el mismo tiene una sola lista oficializada y proclamada por sus órganos competentes, con lo cual esta imposición ilegal que se pretende realizar resulta inconcebible en una sociedad republicana como la que aspiramos construir.



“Todas estas cuestiones que han sido puestas claramente de manifiesto en el voto el miembro del Tribunal Electoral provincial Horacio Zavala Rodríguez, el que al pronunciarse claramente ha dejado sentado que la razón asiste a nuestro espacio y en tal sentido a votado a favor de hacer lugar al recurso de apelación presentado por este frente y, en consecuencia, mandando tener por oficializada únicamente a la lista que fuera aprobada por la junta electoral.



“Resulta preocupante en extremo que el voto que definió esta resolución fue el de la Dra. Lilia Novillo la cual fue:

1) Oportunamente impugnada por partidos integrantes del frente cuando fuera propuesta para el Superior Tribunal de Justicia, luego de renunciar al mismo cargo pocos meses antes para ser candidata a intendente de la ciudad de San Luis hace menos de dos años y por el partido de los Rodríguez Saá, lo cual marca su íntima vinculación con el oficialismo provincial y su notoria cercanía funcional con los referidos jefes de ese espacio Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, los que es evidente y tienen notorio interés en interferir la vida interna del frente que integramos, en búsqueda de producir en el mismo fricciones que debiliten a este espacio que es visto por una gran parte de la ciudadanía como una real alternativa de poder



“2) al iniciarse el presente proceso fue recusada con causa, habiéndose opuesto la misma a tal recusación fundada en la referida vinculación y dependencia con el oficialismo provincial, no apartándose tampoco por motivos de decoro o delicadeza como las circunstancias lo imponían.



“Todo esto no hace sino dejar en evidencia la situación de inseguridad jurídica existente, poniendo poder judicial en el descredito de erigirse de árbitro de la principal fuerza de la oposición de la provincia en evidente y mal intencionado servicio al oficialismo.



“Por ello reafirmamos nuestra convicción de que debemos llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a efectos de que tal Tribunal ponga las cosas en su lugar, ante estas ilegítimas y arbitrarias decisiones que vulneran gravemente y en forma evidentemente funcional a los interés del oficialismo provincial, los derechos políticos de cuantos integramos el frente y de todos los habitantes de San Luis, provincia que ven en el Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis una alternativa real de salida del régimen político imperante en nuestra provincia”.