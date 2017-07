El gobernador, Alberto Rodríguez Saá, firmó los decretos de inscripción para los planes de vivienda y dio a conocer algunos detalles de la línea de créditos. El próximo lunes, la secretaria de la Vivienda, Ángela Gutiérrez de Gatto, brindará una conferencia de prensa para dar a conocer los aspectos de las inscripciones.



“Anuncio que he firmado los decretos correspondientes para llamar a inscripción de viviendas sociales destinadas a las familias más humildes. He firmado otro decreto para inscripción a viviendas destinadas a clase media, familias y personas solas. He firmado otro decreto para llamar a inscripción para créditos para familias con lote propio y que tengan ingresos para construir su vivienda. He firmado otro decreto para el 'Plan Mejorar', con créditos de hasta $50.000 para arreglar las casas, los que tengan problemas serios. Y el 'Plan Crecer', que son créditos de hasta $100.000 para ampliar las casas”, expresó el mandatario en un acto en Justo Daract.



Vale recordar que la secretaria de Vivienda manifestó que las inscripciones se abrirían en julio y se realizarán vía internet. La persona que se inscriba deberá consignar solamente el número de DNI y el de teléfono.