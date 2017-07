En nuevo audio que se viralizó el día de hoy, Emiliano Quiroga, el papá de Sol Amélie, denunció que su hija no ha podido ser trasladada al Hospital Italiano, como le habían prometido desde el Ministerio de Salud. Sol Amélie necesita el traslado debido a que el Hospital San Luis no cuenta con los especialistas necesarios para atenderla.



Según relató Quiroga, luego de no poder conseguir una cama en el hospital Garrahan, el Ministerio de Salud le aseguró que Sol iba a ser trasladada hoy viernes, a las 2 de la tarde, al Italiano de Buenos Aires, pero esto todavía no se ha concretado.



“¿Sabes por qué estamos hoy aquí en el Policlínico? Porque hay una deuda, de acá de San Luis, con el hospital Italiano de Buenos Aires. Desde allá dijeron ‘tenemos el lugar, pero primero paguen lo que nos deben, sino no te recibimos al paciente’. Y bueno, no se arreglaron los números. No se arregló esa deuda ni los números que pedían por mi hija, entonces pasan los días y espero que esto no siga perjudicando a Sol”, denunció Quiroga el día de hoy.



“Ahora, yo pregunto, ¿aquellos del Ministerio de Salud y del Gobierno y todos aquellos que están supuestamente para respaldarnos, ellos, sus hijos, su descendencia y su familia, se atienden en la salud pública? Ellos deben tener obra social, entonces se atienden en lugares privados, donde te atienden como corresponde. Entonces por eso no me entienden y por eso no entienden a Sol”, agregó Emiliano.



Luego de que este audio se viralizara, desde el Gobierno se anunció una conferencia de prensa para el día de mañana, durante la cual se dará a conocer el “parte aclaratorio de la paciente Sol Amélie Agüero”.