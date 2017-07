Desde el lunes 24 de julio y hasta el 20 de octubre permanecerán abiertas las inscripciones para los 5 planes de vivienda del Gobierno. El interesado en inscribirse debe ingresar a www.unafamiliaunacasa.sanluis.gov.ar y elegir el plan de vivienda que se ajuste a sus necesidades, capacidad económica y demás requisitos.



Las inscripciones se segmentaron por etapas



Etapa 1 - Hasta el 20 de octubre, si hay algún miembro con discapacidad, o mujeres con situación de violencia de género y ya judicializada.

Etapa 2 - 20 de agosto, grupos familiares con 4 o más hijos.

Etapa 3 - de agosto al 20 de septiembre, grupos familiares de 1 a 3 hijos.

Etapa 4 - Desde el 21 de septiembre al 20 de octubre los grupos familiares sin Hijos, o con mayores de 18 años. Y Para el Plan Hogar (de 3 a 6 Sueldos Mínimos Vital y Móvil) las personas solas.



La siguiente es la información de cada plan que se consignó en el sitio de las inscripciones:



Plan Vivienda



Acceso para los sectores de mayor vulnerabilidad con ingresos familiares de hasta 3 salarios mínimos, a una Vivienda Social a construirse en la Provincia de San Luis.



Requisitos



Todos aquellos Grupos Familiares de 2 (dos) o más personas que no superen el ingreso establecido, se pueden inscribir en este plan.

A continuación, te informamos los requisitos que debes tener cumplidos para que puedas quedar en condición de INSCRIPTO HABILITADO:



- Completar el Formulario de Solicitud bajo Declaración Jurada en este sitio web

- Ser mayor de dieciocho (18) años.

- No figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

- No tener juicio contra el Estado Provincial.

- Acreditación de Matrimonio , o de unión convivencial, de corresponder

- Grupo Familiar integrado por 2 (dos) o mas personas

- El total de ingresos del grupo familiar no podrá superar los tres (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles ($26.580).

- Haber nacido en la Provincia de San Luis.

- En caso de no haber nacido en la provincia de San Luis, se deberá acreditar tener domicilio real en la Provincia y la residencia continua y efectiva durante 10 años. La residencia continua de/l los postulante/s y de cada uno de los integrantes del grupo familiar, deberá acreditarse de manera fehaciente por alguno de los siguientes medios:

1) Trabajo y/o;

2) Escolaridad y/o;

3) Libreta de Salud.

El Certificado de trabajo: la antigüedad laboral, podrá ser acreditada con recibo de sueldo, y/o con la constancia de alta y permanencia en ingresos brutos y/o en caso de ser jubilado o pensionado, con la constancia de cobro del beneficio.

- Acreditar domicilio en la provincia de San Luis mediante DNI.

- El o los postulantes, ni los integrantes del grupo familiar declarado, deberán ser titulares dominiales de inmueble alguno.

- No haber sido el o los postulantes, ni los integrantes del grupo familiar declarado, con anterioridad, adjudicatarios ni beneficiarios de vivienda social ni otro plan habitacional y/o crediticio otorgado por el Estado Provincial, Nacional y/o Municipal, para la construcción y/o adquisición de una vivienda.



Plan Hogar



La construcción de viviendas por parte del Estado Provincial cuando el Ingreso es de 3 a 6 Salario Mínimo Vital y Movil o la construcción de forma particular cuando el ingreso es superior a los 6 Salarios Mínimos Vital y Móvil, siendo el tope de ingresos 9 Salarios Mínimos Vital y Móvil. A través del otorgamiento de créditos cuyos destinatarios son aquellos sectores de ingresos medios que no posean terreno propio y que no se encuentren comprendidos dentro de los parámetros establecidos para el Plan de Viviendas (Sociales).



Requisitos



- Completar el Formulario de Solicitud bajo Declaración Jurada en este sitio web

- Ser mayor de dieciocho (18) años.

- Acreditación de matrimonio, o unión, convivencial de corresponder.

- Ingresos del Grupo Familiar debe ser mayor a tres (3) y hasta seis (6) Salarios Mínimo Vital y Móvil (de $ 26,580 a $ 53,160) la Construye el Estado.

- Ingresos del Grupo Familiar debe ser mayor a seis (6) y hasta nueve (9) Salarios Mínimo Vital y Móvil (más de $ 53,160 a $ 79,740) la construís vos.

- No figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

- El o los postulantes, ni los integrantes del grupo familiar declarado, deberán ser titulares dominiales de inmueble alguno.

- No tener juicio contra el Estado Provincial.

- Haber nacido en la Provincia de San Luis.

- En caso de no nacido en la Provincia de San Luis, se deberá acreditar tener domicilio real en la Provincia y acreditar la residencia continua requerida por Artículo 4º de la Ley I-970-2017.

- La residencia continua de/l los postulante/s y de cada uno de los integrantes del grupo familiar, deberá acreditarse de manera fehaciente por alguno de los siguientes medios: trabajo o; escolaridad o con la presentación de la Libreta de Salud. Certificado de trabajo: la antigüedad laboral, podrá ser acreditada con recibo de sueldo, y/o con la constancia de alta y permanencia en Ingresos Brutos, y/o en caso de ser jubilado o pensionado, con la constancia de cobro del beneficio.

- No haber sido el/los postulante/s ni los integrantes del grupo familiar declarado, con anterioridad, adjudicatarios ni beneficiarios de vivienda social ni otro plan habitacional y/o crediticio otorgado por el Estado Provincial, Nacional y/o Municipal, para la construcción y/o adquisición de una vivienda.



Plan Mejorar

Brindar una linea de financiamiento de hasta $50.000 (cincuenta mil pesos argentinos) a sectores con vulnerabilidad para la refacción de la vivienda única de su propiedad o adjudicada a su nombre.

Requisitos



- Completar el Formulario de Solicitud bajo Declaración Jurada en este sitio web

- Ser titular y/ o propietario y/o adjudicatario del inmueble sobre el que se realizará la ampliación.

- Tener como única propiedad el inmueble que se va a ampliar.

- El total de ingresos no podrá superar Dos (2) Salarios Mínimo Vital y Móvil ($17.720).

- Estar al día con el pago del impuesto inmobiliario.

- Si la vivienda a refaccionar es una unidad habitacional adjudicada por el gobierno provincial, deberá haberse presentado a la regularización y ordenamiento administrativo previsto en la ley de viviendas.

- En el supuesto de que la ampliación este destinada a una vivienda social, deberá estar al día con el pago de la cuota social de la misma.



Plan Crecer



Líinea de financiamiento de hasta $100.000 (cien mil pesos argentinos) a sectores con vulnerabilidad para la ampliación de la vivienda única de su propiedad o adjudicada a su nombre.



Requisitos



- Completar el Formulario de Solicitud bajo Declaración Jurada en este sitio web

- Ser titular y/ o propietario y/o adjudicatario del inmueble sobre el que se realizará la ampliación.

- Tener como única propiedad el inmueble que se va a ampliar.

- Grupos Familiares con 4 (cuatro) o más integrantes.

- El total de ingresos del grupo familiar no podrá superar dos (2) Salarios Mínimo Vital y Móvil ($17.720).

- Estar al día con el pago del impuesto inmobiliario.

- Si la vivienda a ampliar es una unidad habitacional adjudicada por el Gobierno Provincial, deberá acreditarse la presentación a la Regularización y Ordenamiento Administrativo previsto en el Capitulo V de la Ley Nº I-970-2017, y su Decreto reglamentario.

- En el supuesto que la ampliación esté destinada a una vivienda social, deberá estar al día con el pago de la cuota social de la misma.



Plan Construir



Brindar una línea de financiamiento de crédito con garantía, destinado a la construcción de una Vivienda Única para quienes tengan lote propio en la Provincia de San Luis.



Requisitos



- Completar el Formulario de Solicitud bajo Declaración Jurada en este sitio web

- Ser mayor de dieciocho (18) años de edad.

- Acreditar con Escritura Publica la titularidad del Terreno sobre el que se pretende construir

- No ser titular el postulante ni los integrantes del grupo familiar declarado de otro bien inmueble

- Acreditación de matrimonio, o unión, convivencial de corresponder.

- El ingreso del Grupo Familiar debe ser mas de tres (3) y hasta nueve (9) Salarios Mínimo Vital y Móvil (de $ 26,580 hasta $ 79,740).

- Estar al día con el pago del impuesto inmobiliario sobre el inmueble en el que se construirá la vivienda.

- No figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

- No haber sido el/los postulante/s ni los integrantes del grupo familiar declarado, con anterioridad, adjudicatarios ni beneficiarios de vivienda social ni otro plan habitacional y/o crediticio otorgado por el Estado Provincial, Nacional y/o Municipal, para la construcción y/o adquisición de una vivienda.

- No tener juicio contra el Estado Provincial.

- Haber nacido en la Provincia de San Luis.

- En caso de no haber nacido en la provincia de San Luis, se deberá acreditar tener domicilio real en la Provincia y acreditar la residencia continua requerida por Artículo 4º de la Ley I-970-2017. La residencia continua de/l los postulante/s y de cada uno de los integrantes del grupo familiar, deberá acreditarse de manera fehaciente por alguno de los siguientes medios: trabajo o; escolaridad o con la presentación de la Libreta de Salud. Certificado de trabajo: la antigüedad laboral, podrá ser acreditada con recibo de sueldo, y/o con la constancia de alta y permanencia en Ingresos Brutos, y/o en caso de ser jubilado o pensionado, con la constancia de cobro del beneficio.