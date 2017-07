Desde el lunes 24 de julio y hasta el 20 de octubre permanecerán abiertas las inscripciones para los diversos planes de vivienda del Gobierno (algunos tienen diversas fechas de inicio de inscripción). El interesado en inscribirse debe ingresar a www.unafamiliaunacasa.sanluis.gov.ar y elegir el plan de vivienda que se ajuste a sus necesidades, capacidad económica y demás requisitos.



Las inscripciones se segmentaron por etapas:



Etapa 1 - Hasta el 20 de octubre, si hay algún miembro con discapacidad, o mujeres con situación de violencia de género y ya judicializada.

Etapa 2 - 20 de agosto, grupos familiares con 4 o más hijos.

Etapa 3 - 21 de agosto al 20 de septiembre, grupos familiares de 1 a 3 hijos.

Etapa 4 - Desde el 21 de septiembre al 20 de octubre los grupos familiares sin Hijos, o con mayores de 18 años. Y Para el Plan Hogar (de 3 a 6 Sueldos Mínimos Vital y Móvil) las personas solas.



La siguiente es la información de cada plan que se consignó en el sitio de las inscripciones:



Plan Vivienda

Acceso para los sectores de mayor vulnerabilidad con ingresos familiares de hasta 3 salarios mínimos, a una Vivienda Social a construirse en la Provincia de San Luis.



Requisitos



Todos aquellos Grupos Familiares de 2 (dos) o más personas que no superen el ingreso establecido, se pueden inscribir en este plan.

A continuación, te informamos los requisitos que debes tener cumplidos para que puedas quedar en condición de INSCRIPTO HABILITADO:



- Completar el Formulario de Solicitud bajo Declaración Jurada en este sitio web

- Ser mayor de dieciocho (18) años.

- No figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

- No tener juicio contra el Estado Provincial.

- Acreditación de Matrimonio , o de unión convivencial, de corresponder

- Grupo Familiar integrado por 2 (dos) o mas personas

- El total de ingresos del grupo familiar no podrá superar los tres (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles ($26.580).

- Haber nacido en la Provincia de San Luis.

- En caso de no haber nacido en la provincia de San Luis, se deberá acreditar tener domicilio real en la Provincia y la residencia continua y efectiva durante 10 años. La residencia continua de/l los postulante/s y de cada uno de los integrantes del grupo familiar, deberá acreditarse de manera fehaciente por alguno de los siguientes medios:

1) Trabajo y/o;

2) Escolaridad y/o;

3) Libreta de Salud.

El Certificado de trabajo: la antigüedad laboral, podrá ser acreditada con recibo de sueldo, y/o con la constancia de alta y permanencia en ingresos brutos y/o en caso de ser jubilado o pensionado, con la constancia de cobro del beneficio.

- Acreditar domicilio en la provincia de San Luis mediante DNI.

- El o los postulantes, ni los integrantes del grupo familiar declarado, deberán ser titulares dominiales de inmueble alguno.

- No haber sido el o los postulantes, ni los integrantes del grupo familiar declarado, con anterioridad, adjudicatarios ni beneficiarios de vivienda social ni otro plan habitacional y/o crediticio otorgado por el Estado Provincial, Nacional y/o Municipal, para la construcción y/o adquisición de una vivienda.



Plan Hogar

La construcción de viviendas por parte del Estado Provincial cuando el Ingreso es de 3 a 6 Salario Mínimo Vital y Movil o la construcción de forma particular cuando el ingreso es superior a los 6 Salarios Mínimos Vital y Móvil, siendo el tope de ingresos 9 Salarios Mínimos Vital y Móvil. A través del otorgamiento de créditos cuyos destinatarios son aquellos sectores de ingresos medios que no posean terreno propio y que no se encuentren comprendidos dentro de los parámetros establecidos para el Plan de Viviendas (Sociales).



Requisitos



- Completar el Formulario de Solicitud bajo Declaración Jurada en este sitio web

- Ser mayor de dieciocho (18) años.

- Acreditación de matrimonio, o unión, convivencial de corresponder.

- Ingresos del Grupo Familiar debe ser mayor a tres (3) y hasta seis (6) Salarios Mínimo Vital y Móvil (de $ 26,580 a $ 53,160) la Construye el Estado.

- Ingresos del Grupo Familiar debe ser mayor a seis (6) y hasta nueve (9) Salarios Mínimo Vital y Móvil (más de $ 53,160 a $ 79,740) la construís vos.

- No figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

- El o los postulantes, ni los integrantes del grupo familiar declarado, deberán ser titulares dominiales de inmueble alguno.

- No tener juicio contra el Estado Provincial.

- Haber nacido en la Provincia de San Luis.

- En caso de no nacido en la Provincia de San Luis, se deberá acreditar tener domicilio real en la Provincia y acreditar la residencia continua requerida por Artículo 4º de la Ley I-970-2017.

- La residencia continua de/l los postulante/s y de cada uno de los integrantes del grupo familiar, deberá acreditarse de manera fehaciente por alguno de los siguientes medios: trabajo o; escolaridad o con la presentación de la Libreta de Salud. Certificado de trabajo: la antigüedad laboral, podrá ser acreditada con recibo de sueldo, y/o con la constancia de alta y permanencia en Ingresos Brutos, y/o en caso de ser jubilado o pensionado, con la constancia de cobro del beneficio.

- No haber sido el/los postulante/s ni los integrantes del grupo familiar declarado, con anterioridad, adjudicatarios ni beneficiarios de vivienda social ni otro plan habitacional y/o crediticio otorgado por el Estado Provincial, Nacional y/o Municipal, para la construcción y/o adquisición de una vivienda.



Plan Mejorar

Brindar una linea de financiamiento de hasta $50.000 (cincuenta mil pesos argentinos) a sectores con vulnerabilidad para la refacción de la vivienda única de su propiedad o adjudicada a su nombre.

Requisitos



- Completar el Formulario de Solicitud bajo Declaración Jurada en este sitio web

- Ser titular y/ o propietario y/o adjudicatario del inmueble sobre el que se realizará la ampliación.

- Tener como única propiedad el inmueble que se va a ampliar.

- El total de ingresos no podrá superar Dos (2) Salarios Mínimo Vital y Móvil ($17.720).

- Estar al día con el pago del impuesto inmobiliario.

- Si la vivienda a refaccionar es una unidad habitacional adjudicada por el gobierno provincial, deberá haberse presentado a la regularización y ordenamiento administrativo previsto en la ley de viviendas.

- En el supuesto de que la ampliación este destinada a una vivienda social, deberá estar al día con el pago de la cuota social de la misma.



Plan Crecer

Líinea de financiamiento de hasta $100.000 (cien mil pesos argentinos) a sectores con vulnerabilidad para la ampliación de la vivienda única de su propiedad o adjudicada a su nombre.



Requisitos



- Completar el Formulario de Solicitud bajo Declaración Jurada en este sitio web

- Ser titular y/ o propietario y/o adjudicatario del inmueble sobre el que se realizará la ampliación.

- Tener como única propiedad el inmueble que se va a ampliar.

- Grupos Familiares con 4 (cuatro) o más integrantes.

- El total de ingresos del grupo familiar no podrá superar dos (2) Salarios Mínimo Vital y Móvil ($17.720).

- Estar al día con el pago del impuesto inmobiliario.

- Si la vivienda a ampliar es una unidad habitacional adjudicada por el Gobierno Provincial, deberá acreditarse la presentación a la Regularización y Ordenamiento Administrativo previsto en el Capitulo V de la Ley Nº I-970-2017, y su Decreto reglamentario.

- En el supuesto que la ampliación esté destinada a una vivienda social, deberá estar al día con el pago de la cuota social de la misma.



Plan Construir



Brindar una línea de financiamiento de crédito con garantía, destinado a la construcción de una Vivienda Única para quienes tengan lote propio en la Provincia de San Luis.



Requisitos



- Completar el Formulario de Solicitud bajo Declaración Jurada en este sitio web

- Ser mayor de dieciocho (18) años de edad.

- Acreditar con Escritura Publica la titularidad del Terreno sobre el que se pretende construir

- No ser titular el postulante ni los integrantes del grupo familiar declarado de otro bien inmueble

- Acreditación de matrimonio, o unión, convivencial de corresponder.

- El ingreso del Grupo Familiar debe ser mas de tres (3) y hasta nueve (9) Salarios Mínimo Vital y Móvil (de $ 26,580 hasta $ 79,740).

- Estar al día con el pago del impuesto inmobiliario sobre el inmueble en el que se construirá la vivienda.

- No figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

- No haber sido el/los postulante/s ni los integrantes del grupo familiar declarado, con anterioridad, adjudicatarios ni beneficiarios de vivienda social ni otro plan habitacional y/o crediticio otorgado por el Estado Provincial, Nacional y/o Municipal, para la construcción y/o adquisición de una vivienda.

- No tener juicio contra el Estado Provincial.

- Haber nacido en la Provincia de San Luis.

- En caso de no haber nacido en la provincia de San Luis, se deberá acreditar tener domicilio real en la Provincia y acreditar la residencia continua requerida por Artículo 4º de la Ley I-970-2017. La residencia continua de/l los postulante/s y de cada uno de los integrantes del grupo familiar, deberá acreditarse de manera fehaciente por alguno de los siguientes medios: trabajo o; escolaridad o con la presentación de la Libreta de Salud. Certificado de trabajo: la antigüedad laboral, podrá ser acreditada con recibo de sueldo, y/o con la constancia de alta y permanencia en Ingresos Brutos, y/o en caso de ser jubilado o pensionado, con la constancia de cobro del beneficio.