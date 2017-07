En un nuevo de audio difundido por WhatsApp, el padre de Sol Amélie, Emiliano Quiroga, dio a conocer las últimas novedades sobre el estado de salud de la beba, a quien tendrían que practicarle una traqueotomía el próximo miércoles.



“El parte médico es que si no consiguen cama en otro lugar hasta el día martes, o sea mañana, el día miércoles tiene que entrar Sol al quirófano”, dijo Emiliano, precisando que se trata de una traqueotomía, ya que la beba ya lleva más de un mes entubada, lo cual le produce daño en las cuerdas vocales y en la glotis.



“El Gobierno de San Luis no nos da respuesta, el Ministerio de Salud no nos da respuesta. Sol tiene que ser trasladada porque la están dañando, la están lastimando con ese entubado que tiene hace un mes. Yo pregunto, ¿dónde está la ministra de Salud, Zanglá? ¿Dónde está Alberto Rodríguez Saá, el que nos representa? Sol ya tiene 2 meses y ninguno apareció”, dijo Quiroga, llorando desesperado mientras describía la situación de su hija.



Ante este panorama, Quiroga convocó a la sociedad a apoyar a Sol con una manifestación que se realizará hoy lunes, a las 5 de la tarde, en la puerta del Hospital San Luis. “Ayúdennos, vengan, acérquense a ayudar a Sol. Si fuera hija del Gobernador, si fuera hija de la ministra ya estaría en el lugar correcto”, dijo el padre de Sol Amélie.



En otro audio, también difundido esta mañana, Emiliano dio a conocer que se presentó ante la Justicia un pedido de amparo, “pidiendo que un juez intervenga en este caso”. “Los médicos dijeron que no pueden hacer más nada. Sol necesita de otros especialistas y de otros estudios. Agradezco a los médicos por toda su sinceridad y por todo lo que han hecho por mi hija”, continuó Quiroga, quien criticó a la directora del hospital, Cecilia Canepa, por haber “decretado” que Sol va a depender de aparatología toda su vida.



“¿Cómo puede una directora de hospital decir que Sol va a depender de aparatología de por vida y decir que su enfermedad es crónica si todavía no la vio un neurólogo, un endocrinólogo y todavía no se le hicieron los estudios correspondientes para realmente dar un diagnóstico acertado. Está a la vista de todos nosotros que no quieren gastar plata en Sol, de que quieren sacar las esperanzas de vida de Sol, a sus padres, mintiéndonos, tratando de introducir en la sociedad un pensamiento que diga ‘pobre nena, mejor que se la lleve dios’. Está claro el abandono”, dijo Emiliano en el primero audio que envió esta mañana.