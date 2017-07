Desde hace muchos años, los solteros o parejas sin hijos de San Luis han sido dejados de lado por los planes de vivienda de la provincia. Por ende, muchas parejas decidían no tener hijos hasta no tener una casa propia para criarlos; y no podían tener una casa propia porque todavía no tenían hijos.



Y si bien es algo más que positivo el hecho de que finalmente podrán inscribirse en un plan de vivienda provincia, cabe destacar que solo tendrán acceso a la opción menos atractiva, que también es de la que menos se sabe. Así es como, del 21 de septiembre al 20 de octubre, los solteros y parejas sin hijos se podrán inscribir dentro del Plan Hogar, pero en vez de a una casa solo podrán acceder a un departamento monoambiente, según confirmó ayer la secretaria de Vivienda, Ángela Gutiérrez de Gatto.



Teniendo en cuenta que un departamento no ofrece ninguna posibilidad de ser ampliado, los solteros deberán seguir solteros por varios años más, mientras que las parejas que estaban esperando tener una casa para empezar su familia van a tener que vivir apretados en el monoambiente, ya que, si nos guiamos por el decreto que salió este año para endurecer las políticas de desadjudicación de viviendas, si se mudan antes de que se cumplan 20 años de la entrega podrían terminar perdiendo la titularidad de su departamento.



Por el momento se conoce muy poco sobre estos monoambientes, pero cuesta imaginar que vayan a ser muy grandes cuando uno tiene en cuenta que las viviendas más amplias que construye el Gobierno en la actualidad son de tan solo 54 metros cuadrados, sin importar que tan numerosa sea la familia.



Para colmo, los solteros y familias sin hijos que quieran acceder al Plan Hogar deberán cumplir con los mismos requisitos que los grupos familiares de 3 o más personas que posean ingresos medios (de $26,580 a $53,160). La diferencia es que los grupos familiares de 3 o más personas podrán acceder a una casa de 60 metros cuadrados, sobre un terreno de 400, mientras que las parejas sin hijos y solteros se verán limitados a un departamento monoambiente.



Otro aspecto criticable del nuevo plan de viviendas es que se excluyó a los sectores de ingresos medios de las líneas de crédito para refaccionar o ampliar viviendas, ya que las mismas solo estarán destinadas a familias que ganen menos de dos (2) salarios mínimo, vital y móvil ($17.720). “Estamos ayudando a los sectores de menores ingresos y más vulnerables. El resto puede acceder a un crédito bancario o la posibilidad de ahorro”, dijo Gutiérrez de Gatto al respecto.