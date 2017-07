“Se armó una videoconferencia para decirnos para dejarnos tranquilos a nosotros de que la nena no tiene salida ni solución. En el momento en que las personas del Garrahan me dijeron que no, salí afuera y llamé al director del hospital Notti, en Mendoza, y me dice: ‘¿qué pasa, papá? Desde ayer a la tarde y hoy a la madrugada estamos esperando a tu hija. Tenemos cama en terapia con todos los especialistas y el Ministerio de Salud no nos atiende, la dirección del hospital no nos atiende’”, cuenta Emilia Quiroga, el papá de Sol Amélie, en un nuevo audio que se viralizó el día de hoy.



Cabe recordar que la familia de Sol Amélie está esperando un traslado a un centro de mayor complejidad desde el pasado viernes, pero por motivos que no están del todo claros, todavía no se ha concretado. Según Emiliano, esto se debe a una deuda económica del Gobierno de San Luis con el Hospital Italiano, de Buenos Aires, que era donde inicialmente iban a trasladar a Sol. La directora del Hospital San Luis, Cecilia Canepa, negó esta versión y aseguró que simplemente se debía a que los hospitales que se contactaron para efectivizar el traslado no tenían camas disponibles o que se reservaban el derecho de admisión.



“Sol, ahora en unas horas, viaja hacia Mendoza, hacia el Notti, en una ambulancia. Los médicos de terapia van a tomar carta en el asunto y ellos van a manejar todo, porque desde el Ministerio de Salud y la dirección del Hospital estaban buscando matar a nuestra hija. El Ministerio de Salud no consiguió la cama, la directora del Hospital no consiguió la cama, la consiguieron los papás de Sol”, continuó Emiliano, quien agregó: “Esto no puede seguir así. Encima de que arruinaron a mi hija querían dejarla morir acá para que las demás provincias no sepan todo lo que hicieron”.



“Hay que reclamar la renuncia de la directora del Hospital y de la ministra de Salud que abandona a personas como nosotros, que no tienen recursos. Pero no se tapa el sol con las manos”, concluyó Emiliano, en el audio que envió hoy a la siesta.