Ahora que salió el nuevo plan de viviendas del Gobierno provincial, que incluye una línea de créditos para construcción, destinada a familias que tengan un terreno propio, muy similar al famoso Procrear que ofrece el Gobierno Nacional desde 2012.



En base a los detalles sobre la línea construcción que averiguó La Gaceta el pasado lunes, estos son los principales puntos que, por el momento, se pueden comparar: Plan Hogar Procrear Monto máximo del préstamo $1.500.000 $1.100.000 Plazo para devolver el dinero 15 años 30 años Tasa de interés anual 3 – 8% 4,5 – 7,8% Subsidio No Hasta $400.000 según la cantidad de hijos Ingresos requeridos 6 – 9 SMVM ($53.160 - $79.740) 2 – 4 SMVM ($17.720 - $35.440) Como puede apreciarse en el cuadro, el punto fuerte del Plan Hogar es que ofrece mucho más dinero, un 36% más para ser exactos, que el Procrear. Otra cuestión a favor es que la tasa de interés anual mínima es del 3%, mientras que en el Procrear es del 4,5%.



A su vez, el punto fuerte del Procrear es que, para acceder al préstamo, basta con tener haberes netos por $17.720, mientras que el mínimo para entrar en la línea de créditos del Plan Hogar es de $53.160. En ambos planes se pueden juntar los sueldos de quien se inscriba y su pareja para llegar al mínimo necesario, pero solo el Procrear permite la inscripción de solteros, lo cual es otro punto que tiene a favor. Cabe recordar que en el Plan Hogar los solteros solo podrán acceder a departamentos monoambientes.



En cuanto al plazo para devolver el dinero y el monto de las cuotas, el Procrear da 30 años, con unas cuotas que rondan los $3.000, a los que habrá que sumarles el interés anual. Por su parte, teniendo en cuenta que ofrece un monto superior y que hay que pagarlo en 15 años, las cuotas del Plan Hogar podrían rondar los $8.300. De igual manera, esto depende de cada uno, ya que algunos prefieren pagar cuotas lo más bajas posibles, mientras que a otros les gusta sacarse el crédito de encima cuanto antes.



Lamentablemente, hay varios puntos que no podemos comparar porque el Plan Hogar todavía está en pañales, como por ejemplo el tamaño máximo de la vivienda a construir y la ubicación de la misma, en relación al lugar de trabajo del beneficiario. Por ejemplo, en el Procrear no se puede construir una casa que tenga más de 80 metros cuadrados y la misma no puede estar ubicada a más de 100 kilómetros del lugar de trabajo de quien adquiera el crédito, para así evitar que la gente se construya casas de veraneo.