Sportivo Estudiantes jugará el domingo desde las 15 horas con Los Andes el partido que define su permanencia en la B Nacional. Para conservar la categoría, el equipo sanluiseño debe ganar o empatar para no depender del resultado de otros encuentros.



Como publicó La Gaceta hace un par de días, para mantener la categoría, el Albiverde debe ganarle o empatar con Los Andes. Si no sucediera nada lo mencionado solamente se salvaría si Central Córdoba, equipo que tiene el mayor promedio de los que desciende, también pierde en la última fecha.



Estudiantes tiene un promedio de 1.243 y Central Córdoba 1.226. En caso de que Estudiantes empate terminará el torneo con un promedio de 1.252 y si gana con 1.271.



Por otro lado, suponiendo que Central Córdoba, le gane de visitante a All Boys tendrá un promedio de 1.243. Si Estudiantes y Central Córdoba terminaran con el mismo promedio se deberá realizar un partido desempate.



Transporte gratuito



El club dispuso transporte gratuito con salida a las 13 horas para que los hinchas puedan concurrir al Juan Gilberto Funes para apoyar al equipo.