Esta mañana, en el marco de la interna del frente Avanzar y Cambiemos por San Luis, la Justicia Electoral dispuso oficializar la lista “Comité Presidente Raúl Alfonsín”, que encabeza Jorge “Pupa” Agúndez, pero no la que lidera el diputado Alejandro Cacace, llamada “Consenso y Unidad por San Luis”.



Junto a la lista para diputados que encabeza Cacace, también se cae la lista de Facundo Endeiza como candidato a intendente de Juana Koslay, y queda oficializada la de Sergio Paculnis; la de Carlos Andreotti para concejal de Villa Mercedes, quedando la lista encabezada por Víctor Sosa; y también se cae la candidatura de Mónica Becerra a senadora por el departamento Pedernera, por lo que Luciano Dave será el candidato de Avanzar y Cambiemos.



El motivo para dar de baja la lista de Cacace, donde también estaba el ex ministro poggista Gastón Hissa, es que no cumplió con la presentación de boletas para las primarias abiertas y simultáneas, cuyo plazo estaba “fijado por el cronograma electoral y todas las leyes electorales vigentes en la materia (30/06/2017), con mas el plazo de gracia fijado por la Jueza Electoral en Feria Judicial para el día martes 25/07/2017 a las 9.00 hs”, según consta en el fallo del juez Electoral subrogante, Fernando Alberto Spagnuolo.



El fallo del juez:

“DISPONGO: 1) DAR POR DECAIDO DERECHO DEJADO DE USAR de presentar boletas a la Alianza Avanzar y Cambiemos por San Luis, Lista ‘Consenso y Unidad por San Luis’.



“2) Atento constancias de autos y lo solicitado en la audiencia a fs. 536 por los apoderados de la Lista 83 ‘Comité Presidente Raúl Alfonsin’, DISPONGO: OFICIALIZAR LAS BOLETAS PRESENTADAS Y LA LISTA 83 ‘COMITÉ PRESIDENTE RAÚL ALFONSIN’, conforme las subsanaciones efectuadas a fs. 545 (24/7/2017) al informe realizado por Secretaría en fecha 23/7/2017 obrante a fs. 476/478; e INTIMANDO a la lista a que presenten por ante la Secretaría Electoral Provincial las boletas testigo para ser selladas por la Actuaria y enviadas con las respectivas urnas a los fines del acto eleccionario provincial (P.A.S.)”.