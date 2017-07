Dueños del boliche Sky, acompañados de su representante legal, brindaron una conferencia de prensa para defenderse de las críticas por la presentación el DJ mexicano Alberto “Betoko” Cohen, quien fue condenado años atrás por violencia de género. Para evitar algún probable escrache y terminar la polémica, el DJ no se presentará en Sky para todo el público que asista, sino que lo hará en la fiesta privada de cumpleaños de uno los dueños del local.



“Esta persona (Betoko) no tiene ninguna denuncia vigente. Fue por un hecho de violencia por el cual fue juzgado y condena cumplida. Tiene todo el derecho a reinsertarse socialmente. Fue un hecho pasado de hace tres años atrás. Nosotros lo traemos por su trayectoria artística y profesional. Fue un hecho que ya pasó”, defendió la abogada de Sky, Linda Maluf.



Es importante recordar que la Colectiva Feminista de San Luis impulsó desde hace unos días un escrache por redes sociales a la presentación del DJ que será el próximo viernes en Sky. Incluso, la Secretaría de la Mujer emitió un comunicado repudiando la presentación del artista.



“Nunca nos llamaron. Nunca se quisieron sentar a hablar con nosotros. Llamamos por teléfono. Nadie quiere comunicarse con nosotros”, comentó la abogada, quien minutos antes contó que logró comunicarse con la secretaria de la Mujer, Adriana Bazzano. “Me comuniqué con Bazzano, los cuales quedaron en comunicarse conmigo y todavía no hemos recibido respuesta de ellos”, contó Maluf, quien agregó que se agradeció la comunicación.



Betoko fue condenado en 2014 por la justicia inglesa a 12 meses de prisión por golpear a su pareja Abigail Blake (también era su manager), más una restricción de acercamiento de por vida hacia ella y si hijo. El artista no fue a la cárcel, sino que cumplió 25 días en un programa de rehabilitación.



El sábado pasado tenía programado un show en Mendoza, pero fue se decidió cancelarlo debido su pasado violento.



Volviendo al ámbito provincial sanluiseño, la abogada criticó a la asociación feminista acusándola de que “genera violencia porque ataca, ataca, atacan, repudian el hecho, pero yo no veo que hagan ninguna acción contra la violencia sinceramente”.