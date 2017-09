Con el objetivo de profesionalizar la actividad que desarrollan los agentes judiciales de la provincia de San Luis, ayer, la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Lilia Ana Novillo, mantuvo una reunión de trabajo con autoridades de la Universidad Nacional de San Luis. El objetivo de este encuentro fue proyectar la creación y el dictado de la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Instituciones Judiciales, que se constituiría en el primer título profesionalizante para la comunidad judicial en todo el país, ya que no existen antecedentes de una carrera equivalente o similar en otra provincia.



Según informaron desde la Dirección de Prensa del Poder Judicial, durante el encuentro los presentes de ambas instituciones manifestaron su entusiasmo y apoyo institucional para concretar el dictado de esta carrera que posicionaría la carrera judicial. “Es una iniciativa que motivaría, sin dudas, tanto al agente judicial que ya está en funciones como a aquellos ciudadanos que deseen ingresar a trabajar en la justicia en un futuro. Sería darle un marco de profesionalización a la actividad judicial, que implicaría un realce en este sentido, para el Poder Judicial de San Luis”, manifestó Novillo.



Por su parte, la secretaria Académica de la UNSL, Alicia Printista, brindó detalles de la proyección que se está preparando y también de la distribución horaria que tendría la Tecnicatura, que podría ser de 3 años, “con materias que busquen formar al estudiante en las diferentes competencias que debe tener una persona para llevar adelante la tarea judicial”.



Entre las asignaturas que se planean figuran introducción al derecho, análisis de los procedimientos en los diferentes fueros, gestión judicial, administración general, resolución de conflictos (Mediación), comunicación institucional, habilidades de expresión oral y escrita, protocolo y ceremonial, entrenamiento en recursos tecnológicos, entre otras temáticas. Asimismo, también se prevé la realización de seminarios optativos durante la carrera y la posibilidad de incluir el dictado de un seminario sobre Lenguaje de Señas para facilitar el acceso a justicia.



El dictado de la tecnicatura tendría la modalidad a distancia, con el dictado de las materias a través de una plataforma virtual. No obstante, se han previsto clases presenciales, cuya realización las determinará el docente de la cátedra.



Los destinatarios de esta carrera serían los agentes judiciales y toda la comunidad en general interesada en la materia. Al respecto, los funcionarios universitarios explicaron que el perfil del egresado se orienta a que “el Técnico Universitario en Gestión de Instituciones Judiciales contribuya a la gestión de procesos y procedimientos vinculados a la administración de justicia, al interior de los juzgados o desde la gestión de los operadores del sistema judicial y principales órganos auxiliares de la administración de justicia”.



A su vez, el estudiante será instruido y entrenado para “desplegar habilidades de comunicación efectiva y empática con su entorno y al interior de equipos de trabajo multidisciplinarios; poseer destrezas tecnológicas con un buen manejo de herramientas informáticas a nivel de usuario que le permitirán constituirse en un efectivo apoyo, no sólo al interior de los Tribunales de Justicia, sino que también para los órganos auxiliares de la administración de justicia, notarios, corporaciones de asistencia judicial, Ministerio Público y Defensoría Penal Pública o licitada”, expresa el proyecto de la carrera.



Por su parte, desde el Poder Judicial se están analizando los beneficios que se otorgaría al agente judicial que alcance el título de esta tecnicatura, como el pago de un adicional porcentual en su sueldo y un puntaje mayor o equivalente al que se otorga actualmente por título de grado, lo cual lo favorecería al momento de participar de los concursos de ascenso. Idéntica situación se presentaría para aquellos alumnos que no pertenezcan al Poder Judicial y aspiren a presentarse en futuros concursos de ingreso, donde ya tendrían una mejor formación en los programas de estudio y obtendrían un puntaje superior al momento de ser evaluados en sus antecedentes académicos.



El paso a seguir será concretar las gestiones administrativas-académicas pertinentes y celebrar un convenio específico entre el Poder Judicial y la UNSL, lo que significará el lanzamiento oficial de la Tecnicatura.



Para finalizar, los participantes se comprometieron a formar comisiones de trabajo para aunar esfuerzos y terminar de definir la currícula, los aranceles y demás detalles organizativos para iniciar con el dictado de esta carrera en el ciclo lectivo 2018.