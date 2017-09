Con el voto del oficialismo y sus aliados, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración en repudio a la suspensión de las elecciones en la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe). Semanas atrás, el Senado de la Nación aprobó un repudio a la intervención de la universidad.



El diputado de Cambiemos Alejandro Cacace explicó que la UNViMe no está intervenida, sino que los nombramientos de los rectores organizadores desde su creación se hicieron mediante decretos del Ejecutivo nacional porque están en proceso de realización y normalización.



“Me llama poderosamente la atención cuando la senadora Negre de Alonso, todo el oficialismo y su comunicación a través de El Diario lo plantean como si la Universidad de Villa Mercedes hubieran tenido autoridades elegidas por los claustros universitarios o hubieran sido elegidos directamente por el pueblo de Villa Mercedes. Viene el presidente Macri y decide remover a las autoridades, convengamos que el ex rector Swartz como al actual rector Rivarola los designó Macri. Ambos fueron designados por el mismo procedimiento que es un decreto presidencial. Negre de Alonso y todo el oficialismo no hizo ningún cuestionamiento cuando sobre el procedimiento cuando se designaba a alguien que era de su agrado, y cuando no es de su agrado, declaran que hay intervención”, explicó Cacace.



Por parte del oficialismo, Marcelo Sosa señaló que es frustrante que no se fijara aún una nueva fecha de elecciones en la UNViMe, y recordó que el diputado nacional José Riccardo estaba en contra de la creación de la Universidad de Villa Mercedes años atrás. Lo que omitió Sosa, y recordó más adelante en la sesión Fidel Haddad, es que aquél proyecto de creación de la universidad implicaba que la FICES dejara de ser parte de la UNSL.



La votación del proyecto de resolución para repudiar la suspensión de las elecciones de la UNViMe se aprobó por 15 votos positivos sobre 10 negativos.