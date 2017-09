El oficialismo y sus aliados hicieron valer ayer su mayoría en el recinto para rechazar una vez más varios proyectos que Cambiemos pretendía que se trataran sobre tablas en la sesión de ayer. Como otras iniciativas, los proyectos que se rechazaron tratar ayer, cuestionan determinadas medidas del Gobierno como son algunos aspectos del presupuesto 2018 o el traslado de la enfermera y candidata de Cambiemos a un nuevo lugar de trabajo a 130 kilómetros de donde se desempañó por más de 30 años, entre otros.



En lo referido al presupuesto, Cambiemos quería que se tratara sobre tablas un pedido de informe al Gobierno sobre varios puntos del proyecto de presupuesto 2018. El bloque opositor argumenta que se detectaron varios errores en sumas del presupuesto para el año que viene.



“Se han consignado erróneamente las transferencias corrientes que vienen de la administración nacional. Son evidentes estos errores porque en el anexo, establecen una cifra determinada, pero si luego uno va a los tomos del presupuesto donde se desagrega la información establece allí otra cifra. Evidentemente se ha cambiado el orden de estos ítems, pero es fundamental corregirlos porque al momento de votar la ley de presupuesto, el documento debe estar corregido”, señaló el legislador de Cambiemos Alejandro Cacace.



El diputado detalló que si se suman los ítems de transferencias de capital en los desagregados del presupuesto, la cifra no coincide con la del anexo. En el anexo se consignaron $1.300 millones y la suma de los ítems en los tomos arroja una diferencia de $400 millones menos.



Carmelo Mirábile fue el portavoz del oficialismo encargado de argumentar en contra del tratamiento sobre tablas del pedido de informe, aunque terminó admitiendo los errores en la confección del presupuesto.



“Tenemos 20 días más para tratar el presupuesto. No nos adelantemos con pedidos de informe si todavía no lo hemos tratado en comisión. No vamos a aprobar ningún pedido de informe, tiene que salir despacho de comisión. Los errores (en el presupuesto) los vamos a corregir en comisión el día que nos reunimos y ellos tienen un miembro que integra la comisión de Finanza”, dijo Mirábale en la sesión.



El pedido de tratamiento sobre tablas de la iniciativa se rechazó por 14 votos negativos contra 9 positivos.



¿Y los panfletos?



Otro pedido de informe cuyo tratamiento sobre tablas se rechazó fue el referido a que el Gobierno dé cuanta sobre los panfletos oficialistas que se distribuyeron en cabinas de peaje de la provincia.



Los panfletos en cuestión hacen referencia a algunos aspectos en los que se criticaba al Gobierno provincial. La publicación considera que fueron motivos del mal desempeño en las PASO y menciona que el Ejecutivo hace los cambios necesarios en materia de salud, seguridad y lucha contra la pobreza.



Al momento de la votación, el oficialismo hizo valer su mayoría y el resultado fue el mismo que cuando se habló sobre los errores en el presupuesto. Fueron 9 votos positivos contra 14 votos negativos.



El traslado de la enfermera candidata de Avanzar y Cambiemos



Tal como informó la semana pasada La Gaceta, el Ministerio de Salud resolvió el traslado de la enfermera y candidata a senadora provincial Regina “Chona” Funes a un nuevo lugar de trabajo ubicado 130 kilómetros del lugar donde trabajó durante 34 años. La candidata hizo la denuncia del hecho en el INADI y desde Avanzar y Cambiemos por San Luis no dudaron de calificar al hecho como una persecución política.



El traslado se le hizo cuando le faltan cuatro meses para jubilarse y se la destinó a un centro de salud en Bajo de Véliz, lugar que tiene falta de transporte público.



La oposición pretendía que se tratara sobre tablas un proyecto de resolución en repudio al traslado de Funes, pero obviamente se rechazó.



El ex opositor Daniel González Espíndola se encargó de defender la medida del traslado alegando las necesidades sanitarias de determinada región de la provincia. “Cuando existe la necesidad de vecinos de alguna localidad de tener la asistencia del centro de salud, no podemos estar argumentando persecución política cuando hay un traslado de un agente”, manifestó en el recinto.



El resultado de la votación para no tratar el proyecto en la sesión fue de por 12 votos positivos 15 negativos, previa abstención del oficialista José María Escudero.