El día de ayer, el Tribunal Electoral Provincial (TEP) rechazó el recurso de apelación presentado por la Alianza Avanzar y Cambiemos por San Luis, en contra de la resolución dictada por el juez Electoral, Agustín Ruta, el día 4 de septiembre del año en curso. De este modo queda firme la resolución del juez que obliga a las dos listas, “Consenso y Unidad por San Luis” y “Lista 83 Comité Presidente Raúl Alfonsín”, a integrar y oficializar una lista única de candidatos.



La medida se deberá efectuar “en los departamentos, ciudades, localidades y cargos electos respectivos: senadores provinciales titulares y suplentes, diputados provinciales titulares y suplentes, intendentes municipales, intendentes comisionados municipales titulares y suplentes y concejales municipales, para los comicios generales del año 2017”.



La resolución también indica que lista llevará el nombre de “Comité Presidente Raúl Alfonsín”, que es la liderada por Jorge Agúndez y Horacio Quevedo, ya que la misma “fue proclamada en las Elecciones Primarias, Abiertas y Simultáneas que se desarrollaron el pasado 30 de julio, en la que solo participó ésta”.



La resolución del juez Ruta quedó firme por dos votos, de Lilia Novillo y del fiscal Fernando de Viana, contra uno de Horacio Zavala Rodríguez, quien en toda esta novela judicial siempre se decantó a favor de la lista “oficial” del frente Avanzar y Cambiemos por San Luis, que es la liderada por Alejandro Cacace. “No se han advertido fundamentación autónoma ni desarrollo de agravio que permitan concluir que existen defectos legales en el proveído atacado que lo vicien de nulidad, y habiliten una resolución en este sentido”, dijo Novillo en sus fundamentos, a los cuales adhirió De Viana.



De igual manera, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación recientemente ordenó que le remitan la totalidad “de las actuaciones labradas por la Junta Electoral Partidaria de ‘Avanzar y Cambiemos por San Luis’ como así también de la integridad de las actuaciones judiciales a las que se hace referencia en el escrito de inicio, incluyendo los recursos que se mencionan como pendientes de concesión”. Tácitamente, esta orden implica que el Máximo Órgano de Justicia podría ocuparse de la causa.



A raíz de esto, el diputado Alejandro Cacace le confirmó a este medio que el oficialismo del frente Avanzar y Cambiemos por San Luis no tiene intenciones de cumplir con el fallo del juez Ruta, por lo que el día de mañana presentarán las boletas de la lista “Consenso y Unidad por San Luis”, que él lidera, para participar de las elecciones del próximo 22 de octubre.



Cabe recordar que esta lista fue oficializada por la junta electoral del frente, pero se negó a participar de las PAS del 30 de junio, razón por la cual la Justicia provincial no considera que esté oficializada. Por su parte, la lista “Comité Presidente Raúl Alfonsín” no fue oficializada por la junta electoral del frente, pero sí por la Justicia electoral provincial.