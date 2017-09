Sin lugar a dudas, la noticia del día es el video que subió esta mañana el senador nacional Adolfo Rodríguez Saá, en el cual “sorprende” a su esposa, en la hora del desayuno, con un ramo de rosas amarillas para celebrar la llegada de la primavera. En el video, aparentemente filmado por su hijo Francisco, Rodríguez Saá y su esposa se besan y abrazan y luego continúan desayunando.



Ante una avalancha de comentarios de todo tipo, el video ya fue retirado de las cuentas oficiales de Rodríguez Saá y reemplazado por la foto que acompaña este artículo y el siguiente mensaje: “Empieza la estación de la esperanza: la primavera. Vienen con ella también las flores. Por eso quiero saludar especialmente a nuestras flores, las más hermosas: nuestras esposas, hijas, madres, hermanas, amigas... a todas ellas, un abrazo afectuoso. Adolfo”.



A pesar de haber sido retirado, el video ya circula por cientos, si es que no miles, grupos de WhatsApp de toda la provincia, y prácticamente no hay persona que no esté hablando del mismo.



Por si no lo vio, aquí esta el famoso video, cortesía del sitio web oficialista La Línea.