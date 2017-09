El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una ordenanza que establece la exención de impuestos municipales entre uno y dos años para nuevos emprendimientos o con menos de seis meses funcionando que se ubiquen fuera del microcentro. Para acceder a los beneficios se deben cumplir una serie de requisitos.



La exención de impuestos es para emprendimientos productivos y de servicios, o que tengan menos de seis meses de funcionamiento. Además, deberán generar hasta 10 puestos de trabajo.



Según comentó el edil Germán Ponce, la ordenanza aprobada fue una iniciativa de CAME Joven. Para el concejal la ordenanza sirve “para fomentar otros sectores de la ciudad, no solamente el centro, sino que se puedan generar nuevos emprendimientos”, expresó.



No pagarán los impuestos municipales durante un año los emprendimientos que tengan registrados debidamente hasta cinco trabajadores de jornada completa. Por dos años estarán eximidos de abonar los tributos aquellos que registren de seis a 10 trabajadores de jornada completa.



Un punto interesante de la ordenanza es que podrán acceder la exención los negocios que ya cuenten con algún tipo de subsidio municipal, nacional o provincial.



Otra exigencia es que el negocio debe estar radicado “en un radio externo al cuadrante comprendido por las calles Las Heras al norte, Maipú al este, 25 de Mayo al sur y Caseros al oeste”. El cuadrante abarca 500 metros de ancho por 1.370 metros de largo.



Al margen de cumplir con los requisitos mencionados a lo largo de la nota se deberá presentar en el municipio la habilitación comercial y factibilidad del emprendimiento.