A partir del día de hoy, la Anses amplía los préstamos Argenta a aquellas personas que reciben sus asignaciones familiares a través del SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares). Esto quiere decir que no están incluidos los empleados estatales de ningún nivel.



El beneficiario podrá obtener, por cada hijo, un crédito de $ 3.000 a pagar en 12 cuotas, o de $ 5.000 a devolver en 24 cuotas. Asimismo, las deducciones por el pago de las cuotas no podrán exceder el 30% del valor de la prestación mensual, mientras que la Tasa Nominal Anual (TNA) será del 24%.



Estos nuevos préstamos beneficiarán a los trabajadores formales de menores ingresos, que tengan hijos menores de edad o discapacitados y que no superen los $ 32.252 por grupo familiar. Con ese rango de sueldos, los créditos estarán disponibles, a nivel país, para cerca de dos millones de personas, quienes se encuentran en los dos primeros tramos del sistema.



“En San Luis estimamos que hay un universo del orden de las 37.000 personas que pueden acceder a este préstamo Argenta 2.0”, dijo Carlos Pereira, director de Anses en San Luis.



Una novedad de los préstamos es que el trámite se debe realizar únicamente por Internet. Para adquirir un préstamo ARGENTA, los titulares de las asignaciones familiares deberán ingresar en www.anses.gob.ar, sección Accesos Rápidos, opción Mi ANSES e ingresar su clave de Seguridad Social y luego seguir los pasos que allí se indiquen. Si el trabajador no tiene dicha clave, también podrá generarla desde la web sin necesidad de ir a una oficina.



“Es muy favorable porque evita la asistencia a las UDAI en horarios de trabajo. Es una modalidad más dinámica, accesible y ágil para todos los interesados”, dijo Pereira.



Una vez otorgado el préstamo, se acreditará en la cuenta bancaria del titular dentro de los 5 días hábiles posteriores al acuerdo. Quienes soliciten el crédito podrán extraer hasta el 100% del efectivo (sin límite en la cantidad de extracciones) o realizar compras con la tarjeta de débito en cualquier comercio sin costo adicional.