Con el objetivo de mejorar la prestación del servicio de San Luis a La Punta y viceversa, la Secretaría de Transporte rubricó un contrato con la empresa Panamericana para la incorporación de 10 unidades más. En total, con los 15 colectivos que tiene funcionando Sol Bus y los 5 de la empresa Line, a partir de hoy 30 unidades circularán por este corredor.



Cabe destacar que este corredor no fue licitado como se hace habitualmente, sino que se realizó una contratación directa “en el marco de las facultades de la Ley Nº 307 y legislación vigente por necesidad y urgencia”, según señaló el secretario de Transporte, Enrique Cabrera, quien también comentó que el “el Gobierno de la provincia tomó la decisión en función de la realidad que vive la ciudad de La Punta por la falta de calidad y eficiencia”.



Según estiman desde el Gobierno, con estas 10 nuevas unidades el tiempo de espera, que actualmente es de 25 a 30 minutos, pasará a ser de 10 a 12.



“En La Punta tenemos una licitación adjudicada por la Ruta Nº 3 (Autopista 25 de Mayo) donde la empresa adjudicada, Panamericana debería poner 15 unidades, pero la empresa Line presentó un recurso de no innovar, por lo tanto el juez ordenó que no se proceda a la firma. En tanto a MR Sol Bus que funciona por la Ruta Nº 146 invitamos por segunda vez bajo intimación para que presente la documentación, porque garantizaría 15 unidades nuevas que habían propuesto pero todavía no lo realizaron”, explicó el funcionario.



En ese sentido especificó que “el Gobierno de la provincia como autoridad de aplicación decidió contratar una nueva empresa en beneficio de los vecinos que están pasando por una situación difícil”. “Vamos tener muchos inspectores, inclusive yo mismo, registrando que estén las 30 unidades funcionando”, agregó Cabrera.