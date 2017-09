A casi tres semanas de convertirse en todo un fenómeno de Facebook, contestando miles de mensajes, publicando fotos y videos, el senador nacional Adolfo Rodríguez Saá le comunicó a sus seguidores que ha decidido realizar encuentros personales en distintas plazas, canchas o lugares públicos del territorio provincial. El primero de ellos será hoy viernes, a las 17 horas, en la plaza Pringles de Justo Daract.



“No puedo contestarlos, he hecho el esfuerzo. He pensado que la única solución que tengo es escucharlos personalmente. No puedo contestar todos los mensajes”, dijo Adolfo en uno de sus últimos videos, en referencias a los miles de mensaje que recibe, mucho de los cuales consisten en pedidos de trabajo.



“Los mensajes me sobrepasaron, son miles y miles. Mejor si nos encontramos y lo hablamos personalmente! Entre mate y mate buscaremos cada solución o me contaras tus sueños. Abrazo afectuoso”, dice uno de los mensajes del senador, quien además invita a sus seguidores a que sean ellos quienes decidan el lugar donde se producirá el encuentro. Rodríguez Saá solo pide que sean lugares públicos.



De este modo, parece que la próxima etapa de la campaña de Rodríguez Saá, tras un par de semanas en que estuvo principalmente enfocada en Facebook, consistirá en esta clase de encuentros en los lugares que decidan sus seguidores.