El viernes de la semana pasada, la lista “Consenso y Unidad por San Luis”, del frente Avanzar y Cambiemos por San Luis, presentó sus boletas para participar de las elecciones del próximo 22 de octubre, a pesar de no haber sido oficializada por la Justicia Electoral provincial.



Cabe recordar que la lista “Consenso y Unidad” fue oficializada por la junta electoral del frente, pero se negó a participar de las PAS del 30 de junio, razón por la cual la Justicia provincial no considera que esté oficializada. Por su parte, la lista “Comité Presidente Raúl Alfonsín” no fue oficializada por la junta electoral del frente, pero sí por la Justicia electoral provincial.



Durante la semana pasada, la Justicia Electoral emitió una resolución ordenando a las listas “Consenso y Unidad por San Luis” y “Comité Presidente Raúl Alfonsín” conformar una sola lista, la cual debía llevar el nombre de la segunda, ya que esa fue la que participó de las PAS de julio. Este proceso fue apelado y reafirmado por el Tribunal Electoral, pero la orden nunca se cumplió.



El viernes por la noche, la Justicia Electoral recibió las boletas de Consenso y Unidad por San Luis, pero seguramente no las aprobará, ya que no considera la lista oficializada. Por ello, la lista está apostando todo a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya ha ordenado que se le remita todo lo actuado en esta causa, falle a su favor antes de la fecha máxima del 22 de octubre.



“No hay más vía recursiva en la Justicia provincial, pero hoy está en manos de la Corte y lo que la Corte decida es lo que se va a hacer”, comentó al respecto el diputado Alejandro Cacace, quien encabeza la lista para diputados provinciales de “Consenso y Unidad por San Luis”.