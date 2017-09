Ayer por la mañana, Gabriel Arias, delegado regional del Instituto Nacional del Teatro, dio detalles del festival internacional “Hay teatro”, el cual se realizará desde este miércoles 27 hasta el próximo martes 3 de octubre, y tendrá como sedes el centro cultural José La Vía (ex estación de trenes) y el auditorio Mauricio López.



El valor de las entradas será de $70 en taquilla, mientras que jubilados y estudiantes universitarios tendrá un costo de $50. Además, se podrán adquirir anticipadas para todo el festival por $50 en la panadería Dulzuras, sobre calle Estado de Israel, frente a la ex terminal de ómnibus, entre avenida España y Ejército de los Andes. A su vez, habrá descuentos a las escuelas que asistan a las funciones matutinas del lunes 2 y martes de 3 de octubre.



El cronograma, como podrá ver en la imagen que acompaña esta nota, incluye obras teatrales de Suecia, Chile, Canadá, Brasil, Ecuador y Uruguay, además de diversos espectáculos nacionales. En particular, Arias destacó la primera obra que se presentará, “All Genius, all Idiots”, de Suecia, al que definió como un espectáculo “de circo extremo con música en vivo para disfrutar con los sentidos”.



“Podemos disfrutar en San Luis de los mismos espectáculos que están recorriendo todo el país”, concluyó Arias, señalando que esta es la 4ta edición del festival que visita San Luis.