Esta mañana, el secretario de Servicios Públicos, Ramón Zarrabeitia, dio a conocer que finalmente se ha intimado a la empresa que realizó la obra de los desagües pluviales, IKAU, para que repavimente los diferentes sectores de la avenida Presidente Perón que se rompieron para poder construir los canales de desagües.



Zarrabeitia explicó que la decisión se tomó luego del hundimiento que se produjo el pasado lunes 11 de septiembre y tras realizar “un diagnóstico” de la obra. La repavimentación deberá realizarse, indicó el funcionario, con hormigón. Previo a ello, se deberá levantar la carpeta asfáltica y compactar la base.



“Otra tarea más, que no estaba prevista pero que genera este tipo de solución, es el sellado de todas las fisuras que tiene todo el ancho de la calle Presidente Perón, la cual está originalmente pavimentada con hormigón, sobre el cual se colocó una carpeta asfáltica. El asfalto sigue perfectamente las irregularidades de la base, inclusive las juntas constructivas. Estas juntas con el tiempo se van abriendo, por efecto de la dilatación, y por allí, al tener muy poco abovedamiento la calle Perón, entra el agua. El agua circula por debajo del hormigón y se desplaza a las zonas en donde existe terreno natural. En el caso de la repavimentación en asfalto, ese terreno natural es el que sufre la saturación y va perdiendo consistencia. Por eso se produce el hundimiento”, fue la técnica explicación que dio el funcionario municipal.



Esta tarea de repavimentación deberá ser llevada a cabo por la empresa que realizó los desagües, los cuales están bajo garantía hasta el 31 de marzo de 2018. “Como garantía, para que se efectúen los trabajos, aún cuando hay muy buena predisposición por parte de la empresa, se le ha retenido un par de certificados de redeterminación de precios”, comentó el secretario, precisando que IKAU, debido a las grandes demoras que sufrió la obra, ha pedido unos 14 millones de pesos extra.



Desafortunadamente, el tramo a repavimentar será de Bolívar a Junín solamente, por lo que los baches hasta avenida Juan Gilberto Funes (ex Roca) no serán solucionados, ni tampoco el notorio desnivel que hay entre las mitades derecha e izquierda de la calzada entre 9 de Julio y 25 de Mayo.



Zarrabeitia estima que los trabajos de repavimentación deberían demorar alrededor de 10 días y empezar este jueves.



Crónica de una repavimentación anunciada

Desde que concluyeron los trabajos de repavimentación de los segmentos de la avenida Presidente Perón donde se construyeron los desagües pluviales, los defectos del “nuevo” pavimento son más que obvios. No hace falta ser ningún experto para darse cuenta de que la avenida quedó cubierta de baches, con tapas de alcantarillas muy hundidas o muy elevadas, desniveles entre carriles, y bruscos empalmes entre tramos realizados con diferentes materiales.



El primer hundimiento se produjo a pocos meses de iniciada la obra, allá por febrero de 2016. En abril de 2017, La Gaceta le preguntó al inspector de la obra, Alejandro Catapano, si no se le iba a exigir a IKAU que corrigiera los notorios problemas de las obras de pavimento que hizo. “Hay que tener en cuenta que, en algunos tramos, tienen muchas pavimentaciones sucesivas las calles, entonces es medio difícil saber que desnivel corresponde a cada cosa”, fue la poco clara respuesta del inspector.



A mediados de este mes, el pavimento de la Presidente Perón volvió a hundirse y el secretario de Servicios Públicos, Ramón Zarrabeitia, comentó que se estaba considerando la repavimentación de la avenida. Esta idea que la Municipalidad barajaba se terminó convirtiendo en el anuncio que, finalmente, se realizó el día de hoy.