El proyecto que establece la obligatoriedad de la educación a partir de los 3 años, que cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados, fue el tema que convocó este martes a los ministros educativos provinciales para que sea debatido en la Comisión de Educación del Senado de la Nación, la cual es presidida por la puntana Liliana Negre de Alonso.



De esta primera reunión participaron siete representantes de las carteras educativas provinciales: Natalia Spinuzza por la provincia de San Luis; Walter Grahovac, ministro de Educación de Córdoba; Mónica Silva, de Río Negro; Diego Romero, de Tierra del Fuego; Isolda Calsina, de Jujuy; Cristina Garello, de La Pampa; y en representación de la ministra de Buenos Aires, Guillermina Martí.



Al comenzar la reunión, la legisladora puntana recordó: “El jefe de Gabinete, en su último informe en el Senado, ante una pregunta mía respecto a la incorporación obligatoria de las salas de 3 años en el sistema educativo nacional, expresó que había conformidad de los señores gobernadores para avanzar en el tratamiento de este proyecto de ley que tiene media sanción de Diputados (CD-79/16)”.



La ministra de Educación de San Luis, Natalia Spinuzza, enfatizó que “la provincia no tiene ningún problema en la obligatoriedad de la sala de 3 años, pero hemos hecho un esfuerzo muy grande para lograr las salas de 4 y 5 años, y en ese sentido pedimos el aporte del Gobierno nacional sin que se toque la coparticipación de la provincia”.



La funcionaria provincial señaló que “el plan de 3 mil jardines que está llevando a cabo el Gobierno nacional, en nuestra provincia, está llevando a la construcción de 5 escuelas: 2 en la ciudad de San Luis, 2 en la ciudad de Villa Mercedes y 1 en la ciudad de La Punta y están preparadas para recibir a 700 chicos en salita de 3”. Y añadió: “Recién mencionaba la ubicación de los jardines que está llevando a cabo Nación y son 3 ciudades céntricas, ninguna de ellas está en zonas rurales, entonces pedimos en ese sentido se contemple la realidad de nuestra provincia”.



En otro segmento de su exposición, Spinuzza subrayó: “San Luis tiene una particularidad que es muy importante tener en cuenta: el 50 % de nuestras escuelas son rurales. La ruralidad en nuestra provincia es muy importante. En el caso que el proyecto de ley continúe, es necesario darle un tratamiento especial a la ruralidad en el interior no solamente desde la parte de infraestructura sino también desde el acompañamiento pedagógico y del cuerpo docente que se haga cargo de una realidad tan distinta a la de los centros urbanos”.



La titular de la cartera educativa puntualizó además que “en base a los censos que nosotros tenemos, a la tasa de natalidad de la provincia, teniendo en cuenta la matrícula de niños de 3 años nos está quedando un universo fuera de la estructura que hoy tiene la provincia, aún con el aporte que realiza la Nación con los 5 jardines. Estamos hablando de 3.800 chicos que no están siendo contemplados. Para poder dar una respuesta estamos necesitando la construcción de 200 salas de 3 años, de 200 docentes, 100 auxiliares, 75 profesores especiales, más el profesor especial que pueda hacer el acompañamiento de los chicos que integremos a las salas de 3 años”.



Respecto al trabajo que viene haciendo el Gobierno de San Luis, recordó que “para pasar a nivel inicial, la provincia ha hecho un enorme esfuerzo para cumplimentar con la obligatoriedad de las salas de 4 y 5 años. Ya estamos superando el 90 % de las obligaciones para concretarlo. En el año 1993, se crearon 6 escuelas de nivel inicial con sus salas de 3, 4 y 5 años. El Gobierno sostuvo estas escuelas durante todos estos años y en el año 2015, creamos 7 escuelas más. Asimismo, durante todo este período han aparecido, en base a las necesidades de la sociedad, distintas salas de 3 años en escuelas o centros educativos. Tenemos 43 salas, de 3 años, de gestión pública que reciben a 1.261 chicos y estamos recibiendo 2.800 chicos en escuelas de gestión privada”.