Como era previsible, la Cámara de Diputados rechazó en la sesión de hoy, el tratamiento sobre tablas del pedido de informe impulsado por Cambiemos respecto a la transferencia de $80 millones que hizo el Gobierno a la Fundación Mujeres Puntanas dirigida por Gisela Vartalitis, esposa del candidato a senador Adolfo Rodríguez Saá.



Como bien publicó La Gaceta días atrás, los fondos serían destinados para financiar el proyecto Mujeres Emprendedoras. En la sesión de Diputados, Alejandro Cacace pidió el tratamiento sobre tablas del pedido de informe señalando lo rápido que se constituyó la fundación y la celeridad en la que recibió el subsidio solicitado. Fue apenas una semana después de firmado el convenio con el Ministerio de Medio Ambiente. "Creo que está comprometido el interés público, está comprometida la transparencia en la ejecución de los fondos públicos. Es un tema del que está hablando la sociedad de San Luis y es importante que se den las aclaraciones, las cuales el Gobierno ha elegidono dar en los medios", dijo Cacace en el recinto.



Desde el oficialismo no hubo ningún legislador en el recinto que se atreviera a argumentar en contra del pedido de informe o negar que el subsidio fuera cierto. Carmelo Mirábile de Compromiso Federal solamente se limitó a señalar a recordar el acuerdo de las reuniones parlamentarias que los pedidos de informe no se deben pedir que se traten sobre tablas. Solicitó que el proyecto se remita a la comisión correspondiente.



Al momento de la votación, los oficialismos junto a sus aliados impusieron su mayoría. El resultado de la votación fue 16 votos negativos contra 12 positivos.



El articulado del proyecto de pedido de informe dice:



ARTICULO 1º Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, para que por intermedio del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, y/o la dependencia que corresponda, se sirva informar con relación al convenio y/o subsidio otorgado a la Fundación Mujeres Puntanas referido en los fundamentos, lo siguiente:

Antecedentes debidamente acreditados en materia de emprendedurismo que registra la fundación.

Recursos económicos propios de la fundación que afectará a la ejecución del proyecto.

Detalle de los objetivos cuantificables del proyecto Mujeres Puntanas Emprendedoras.

Detalle de bienes de uso e insumo a adquirir por la fundación con los fondos públicos, indicando y acompañando, los estudios previos realizados para determinar la necesidad, características y cantidad de los mismos, munido de los respectivos presupuestos aportados por los proveedores correspondientes en cada caso.

Detalle de profesionales y personal afectado al proyecto, indicando la forma de vinculación contractual con la fundación y los antecedentes curriculares en la materia de cada uno de ellos.

Detalle pormenorizado y justificado de otros gastos que demandará la ejecución del proyecto

Plazo de ejecución y lugar de localización del proyecto.

Garantías requeridas a los efectos de salvaguardar los fondos públicos entregados en subsidio.

Partidas presupuestarias que fueron disminuidas para el aumento de las partidas presupuestarias que demandó el otorgamiento del subsidio

Las razones por las cuales se le dio un trámite preferencial al trámite de marras



ARTICULO 2º Se libre oficio a la FUNDACION MUJERES PUNTANAS, a su domicilio de AVDA. PRESIDENTE PERON Nº 759/783 PISO 15 OFICINA Q, para que se sirva informar con relación al convenio y/o subsidio recibido por el Gobierno de la Provincia de San Luis referido en los fundamentos, lo siguiente:

Detalle de los gastos abonados, hasta la fecha de elaboración del informe, con los fondos públicos recibidos, indicando número de cheque o transferencia con el cual se realizó el pago, acompañando las facturas correspondientes.

Libro banco correspondiente a su Cuenta abierta en el Banco Supervielle S.A. Nº 101020003440600002-0 u otra destinada al movimiento de la operatoria que nos ocupa.

Inventario de bienes adquiridos y destino de los mismos, justificando en cada uno de los casos en particular, el motivo de dicha asignación.

Detalle de las capacitaciones realizadas, asistencias en la formulación y elaboración de proyectos realizadas, acompañamiento en la puesta en marcha de proyectos realizados, seguimiento de los proyectos realizados, con indicación precisa de quienes fueron los beneficiarios de las capacitaciones, asistencias, acompañamientos y seguimientos y estado de cada uno de los proyectos individuales.



ARTICULO 3º Los informes solicitados en la presente deberán ser contestados dentro de los CINCO DIAS de recibido el requerimiento.



ARTICULO 4º Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo