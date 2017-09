Hace unos días atrás, la agencia de noticias Télam informó que la minera australiana Latin Resources habría realizado un muestreo en la mina “Géminis”, ubicada en San Francisco, y determinado la presencia de litio en la zona. La información fue tomada por otros medios, entre ellos MDZ On Line, donde se cita al director general de la firma australiana, Chris Gale, certificando los hechos. En este portal se afirma que las muestras también se extrajeron de la mina “Don Gregorio”.



Ante estas versiones, técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción visitaron la zona para realizar una exhaustiva inspección y determinar el estado de situación.



“Observamos antiguos acopios de cuarzo, pero se corroboró que no ha habido extracción minera y que las labores que existen en el lugar se encuentran en la misma situación que la constatada en inspecciones anteriores”, informaron desde el Programa Fiscalización y Control. “En el lugar no se halló rastros de maquinaria ni residuos de ningún tipo”, agregaron.



No obstante, a los fines de resguardar el medio ambiente, desde la cartera provincial se iniciarán las investigaciones pertinente, para corroborar los dichos vertidos en los diferentes medios de comunicación.



Es importante recordar que en la mina “Géminis”, el Gobierno decretó el cese de actividades en abril de 2016 por incumplimiento de la normativa ambiental, mientras que la mina “Don Gregorio” no presentó ningún estudio ambiental ante las autoridades de la cartera medioambiental para desarrollar actividades mineras.