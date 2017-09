La repercusión del traspaso de $80 millones que el Gobierno hizo a la fundación a la fundación Mujeres Puntanas presidida por la esposa del senador nacional Adolfo Rodríguez Saá, Gisela Vartalitis continúa. El tema lo hizo público Cambiemos y desde el Ejecutivo no fijó una postura sobre el tema, pero un diputado provincial hizo declaraciones y negó que el Gobierno entregara el multimillonario subsidio.



“Habría que saber en qué se basan ellos para saber que se ha otorgado ese monto. Yo no creo que sea así, de ninguna manera. Yo no creo que se haya entregado. Ellos tendrían que justificarlo con prueba. Que hagan una denuncia en la justicia como tiene que ser”, dijo el oficialista diputado Carmelo Mirábile en declaraciones al programa Nada Secreto de Radio Universidad.



Desde Cambiemos adelantaron que efectivamente se presentará una denuncia penal en la justicia federal en los próximos días.



Como informó La Gaceta ayer, la Cámara de Diputados votó para no tratar sobre tablas el pedido de informe sobre el tema. Mirábile fue el único del oficialismo que habló en la sesión, pero solamente se limitó a decir que el bloque no acompañaría el tratamiento sobre tablas del proyecto debido al acuerdo realizado tiempo atrás en la reunión parlamentaria. Tal acuerdo consiste en que los pedidos de informe deben salir con despacho de comisión y no ser tratado sobre tablas. En ningún momento dio un argumento para desmentir el subsidio que recibió la fundación. Tampoco sus compañeros de bloque ni legisladores aliados.



Por si no le recuerda el lector. Hace un par de años, Mirábile cobró notoriedad pública cuando era intendente de San Martín cuando se hizo público un audio en el que se lo escuchaba apretanto empleados municipales y para darles boletas marcadas para que lo votaran como candidato a diputado provincial.



Volviendo al subsidio para Mujeres Puntanas, al cuestionado recibo de transferencia, el bloque Cambiemos agregó más datos en el proyecto de pedido de informe. La fundación tiene como objetivo implementar el programa Mujeres Puntanas Emprendedoras y para financiarlo solicitó al Gobierno los $80 millones en un escrito de cuatro carillas.



La solicitud tramitó con el número de expediente 9010462/17. El 1º de septiembre se firmó el convenio entre la fundación y el Ministerio de Medio Ambiente. “El expediente siguió su curso rápidamente con las intervenciones de Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado, para concluir con el Decreto Nº 5762-MMACyP-2017 de fecha 8 de setiembre suscripto por el Sr. Vicegobernador, Sr. Carlos Ponce” dicen desde Cambiemos.



El mencionado día, justo cuando se cumplió una semana de la solicitud del dinero, se transfirieron los fondos.