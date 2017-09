El día de ayer, el ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Felipe Tomasevich, junto al intendente de El Trapiche, Marcelo Páez, firmaron el contrato de adjudicación para la finalización de 19 viviendas, que estaban “en un estado inhabitable”, y la construcción de 8 viviendas que estaban en carpeta y ni siquiera habían comenzado a construirse durante la gestión anterior.



“Estas viviendas tendrían que haber sido entregadas a fines del 2015 pero no estaban finalizadas, y luego de un gran esfuerzo y reordenamiento económico y financiero de la Provincia, pudimos reactivar esto y cumplir con los sueños. En este caso, para los vecinos de El Trapiche”, comentó Tomasevich.



Esta firma implica obras de servicios que tampoco estaban realizadas, como conexiones de luz, agua, cloacas y toda la infraestructura necesaria para las viviendas.



“El gobernador, Alberto Rodríguez Saá, una vez más está cumpliendo con la palabra empeñada. Prometió solucionar todos los problemas del viejo Plan ‘Solidaridad’ y hoy estamos aquí poniendo en marcha la obra por un monto de inversión de $11.984.980,47 para las 27 viviendas y para los nexos de servicios. La empresa local que va a tomar el 100 % de mano de obra local de El Trapiche y zonas aledañas, tiene un plazo de 210 días para finalizar la obra”, enfatizó Tomasevich.



Por su parte, el intendente Marcelo Páez explicó: “Esta obra incluye no sólo terminar las casas sino también mejorarlas, incluso con sistema de cloacas que en su momento no estaba previsto. Esto es una alegría enorme para un gran número de familias de El Trapiche. El campamento viejo es el lugar donde se van a finalizar estas viviendas, estuvimos mucho tiempo atrás de esta gestión para cumplir y lograr el sueño de estas 27 familias”, y agregó: “En poquito tiempo podrán disfrutar de sus casas y la felicidad es doble porque además esto genera trabajo para los habitantes de la zona”.