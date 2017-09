En el marco del programa “Campus con tu Ídolo” del Ministerio de Deporte de Nación, que ya trajo al futbolista Rubén Capria y al basquetbolista Rubén “el Colorado” Wolkowyski, la Municipalidad de La Punta convoca en ésta oportunidad al reconocido ex tenista Guillermo Coria, quien dará una clínica de tenis en el polideportivo Manuel García Ferré.



La cita con el ex jugador será el día viernes 6 de octubre, momento en que Guillermo “el Mago” Coria brindará clínicas deportivas a chicos de diferentes edades y abiertas, tal como se prevén en cada “Campus con tu Ídolo” realizado a nivel federal, siendo La Punta uno de los lugares siempre presentes en cuanto a las gestiones realizadas por la Dirección de Deporte y Recreación Municipal.



Guillermo Sebastián Coria nació en 13 de enero de 1982 en Rufino, Santa Fe. Apoderado “El Mago”, fue Top Ten durante 3 temporadas consecutivas (2003/04/05), alcanzando el puesto N°3 del Ranking mundial en 2004 y 2005. En el año 2004 jugó la final del Abierto de Francia contra su compatriota Gastón Gaudio, perdiendo ante éste en 5 sets. Ganó 2 torneos Masters Series y terminó finalista en otras 5 oportunidades. Anunció su retiro del tenis profesional a finales del 2009 y actualmente colabora con el equipo Argentinos Juniors que envía la Asociación Argentina de Tenis al US Open. En el 2016 fue seleccionado por la Asociación de Tenistas Profesionales como uno de los mejores tenistas de la historia que no obtuvo un título de Grand Slam.



Por su parte, el Municipio aprovechará la visita de Coria para llevar a cabo la inauguración de la nueva cancha de tenis ubicada en el polideportivo Municipal Manuel García Ferré, lugar donde se desarrollará la parte práctica de las clínicas, y que será para el disfrute de todos los vecinos de La Punta.



Cronograma:

Viernes 6 de octubre

- l MODULO: Inauguración de la cancha 11:30 hs.

- II MODULO: Conferencia de prensa 12:00 a 12:30 hs.

- III MODULO: Parte teorica (abierta) 12:30 a 14:30 hs.

- IV MODULO: Parte práctica (iniciación): 15:00 a 16:30 hs - Parte práctica (federados): 16:30 a 18:30 hs.