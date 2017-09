El próximo lunes desde las 20 horas no habrá recolección de residuos en la ciudad de San Luis, debido a que el 2 de octubre es el Día Nacional del recolector de Residuos.



“Como lo hicimos el año pasado, va a haber una guardia durante el día y nos vamos a ocupar de los residuos voluminosos, los que consideramos que no podemos dejar de hacer”, comentó Dardo Pérez, director de Recolección de Residuos. Por residuos voluminosos, el funcionario se refirió a la basura de los contenedores ubicados en el centro y en algunos barrios



El funcionario agregó que desde las 20 horas del lunes hasta las 5 del martes 2 de octubre será la franja horaria en la que no habrá recolección de residuos.