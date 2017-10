El presidente Mauricio Macri hizo una visita relámpago a La Punta y dio un corto discurso de apoyo a los candidatos de Avanzar y Cambiemos por San Luis, como también destacó varios aspectos de su gestión. Como era previsible hubo un fuerte operativo de fuerzas de seguridad nacionales para su visita.



Se preveía que el acto comenzara a las 11.30, pero el comienzo se fue demorando por el retraso de la llegada del Presidente. Para ese momento, el polideportivo García Ferré estaba colmado de gente, candidatos y funcionarios. No se vio ninguna bandera política, solamente, pequeñas banderas argentinas que ondeaba la gente.



Recién pasadas las 12.30, el Presidente arribó al polideportivo. El primer orador del acto fue el candidato a senador nacional Claudio Poggi, quien también dio un corto discurso del que se hará referencia en esta nota. Una vez que el ex gobernador terminó de hablar, invitó al Presidente a la tarima que se colocó para los oradores ubicada casi en el centro del polideportivo. Por lo tanto, los dirigentes estaban rodeados de público.



“Sí se puede, sí se puede”, era el grito del público, apenas Macri agradeció a Poggi por la bienvenida en lo que fue su primera visita a La Punta, la segunda a la provincia como presidente y la cuarta en total.



“Estoy realmente feliz de estar de vuelta en San Luis. Acá estoy para que nos sigamos conociendo. Para ver de qué manera podemos seguir trabajando juntos por San Luis y por nuestro país. Estoy muy orgulloso de lo que ha pasado en San Luis, estoy muy contento”, señaló Macri en clara referencia al resultado de las PASO en la provincia en parte de su discurso cercano a los ocho minutos de duración.



Para el Presidente, en San Luis “no sólo se han sumado a esta ola de esperanza que recorre la Argentina, sino porque han decidido conforme a ustedes mismos lo que los sanluiseños son capaces de hacer. Abrirse a nuevas posibilidades. Es lo que está pasando en Argentina”, expresó.



Como suele hacer desde su campaña presidencial, el primer mandatario nacional siguió con su mensaje de esperanza diciendo que se dejó atrás la resignación y el miedo y que juntos se puede crecer y construir un futuro diferente.



Según Macri se empezaron ver los primeros signos de los cambios que impulsa su gestión y eso retroalimenta la esperanza. Hizo referencia a los créditos a 30 años para acceder a la vivienda, a la reparación histórica para los jubilados, como también a la construcción de cloacas y autopistas.



“Empezamos a ver que el Gobierno te facilita la vida, como lo hemos hecho con la sociedad anónima simplificada. En vez de tardar meses para que puedas poner en marcha tu idea lo hacés en unas horas. Todo eso empieza a mover el empleo baja la inflación, crece la inversión y se reduce la pobreza. Mi principal compromiso con ustedes es reducir la pobreza”, remarcó el dirigente.



Luego señaló que ahora el INDEC dice la verdad, en obvia referencia a la manipulación de las estadísticas que se hizo durante el kirchnerismo. “El INDEC ahora dice la verdad, aunque nos duela y nos desafíe, hemos recuperado eso que nunca debimos haber perdido”, dijo Macri.



Como habló del INDEC aprovechó para decir el INDEC determinó que bajó dos puntos la pobreza en el país. Se redujo del 30% al 28%.



“No queremos más mafias, no queremos más drogas ni corrupción en la Argentina. Eso se acabó. Se acabaron los que se creen dueños de este país”, vocifero Macri con un elevado tono de voz y el público lo aplaudió, y una vez más, cantó “sí se puede, sí se puede”.



Hacia el final de su discurso, Macri pidió que los vuelvan a acompañar con el voto en octubre. “¡Vamos San Luis, vamos juntos San Luis! Los quiero. Vamos juntos como nunca antes. Vamos por Argentina, por el amor y por todos nosotros”, fueron las palabras con las que cerró su discurso y su fugaz visita en la provincia. Para finalizar su presencia en el acto, posó para que le sacaran fotos con los principales candidatos provinciales de Avanzar y Cambiemos por San Luis.