El candidato a senador nacional Claudio Poggi fue el orador previo al Presidente y ambos dieron breves y contundentes discursos en La Punta pasado el mediodía de hoy. El ex gobernador destacó una vez más que se está transitando el fin de ciclo del poder de los Rodríguez Saá, pidió el voto de la ciudadanía y elogió la gestión de Mauricio Macri.



“Poggi querido, el pueblo está contigo”, cantó el público en el polideportivo García Ferré a los pocos segundos que Poggi comenzó su discurso ante la presencia simpatizantes, dirigentes de Avanzar y Cambiemos y funcionarios.



“Estamos transitando en la provincia de San Luis un final de ciclo de más de 30 años de un poder político y la misma democracia va a finalizar el ciclo por el voto de ustedes. Por eso, el 22 de octubre, tenemos una gran elección. Tenemos que consolidar la gran elección que hicimos en las PASO el 13 de agosto. Felicitaciones a todos”, manifestó el candidato.



Poggi definió el resultado de las PASO como una recuperación de la confianza y la esperanza de la ciudadanía, mientras que en las generales se debe concretar la victoria.



“La verdad es que aún no hemos ganado nada. El 22 de octubre es la elección por los puntos en donde debemos consolidar el triunfo del 13 de agosto. El 22 de octubre debemos redoblar el esfuerzo, a no desconcentrarnos, a concentrarnos en trabajar intensamente”, pidió el ex gobernador.



Luego, el candidato encomendó una tarea al público que asistió al acto. “Si desde a acá, nos llevamos el deber de convocar a cinco personas que sabemos que no votaron el 13 de agosto, sumamos 5.000 personas más el 22 de octubre. Llevémonos ese deber”, encomendó.



El siguiente pasaje del discurso fue para elogiar la gestión de Macri. Señaló que los sanluiseños reconocen el compromiso y el trabajo del Presidente para con todo el país. “Valoramos la fuerza que le pone, su perseverancia, valoramos su decisión de definir políticas de estado, no para la próxima elección, sino para las próximas elecciones”, expresó.



En las partes finales de su alocución, el diputado nacional agradeció al Presidente por su presencia y por su apoyo, destacando que son dos las visitas de Macri como primer mandatario nacional. Las visitas del Presidente, “nos hace sentir incluidos en Argentina”, consideró.



“San Luis no debería estar aislada por pequeñeces políticas”, definió Poggi y el público cantó: “Sí se puede, sí se puede” y Poggi acompaño con su voz.



El candidato a senador cerró su participación invitando al Presidente a la pequeña tarima que se colocó cerca del centro del polideportivo para brindar su discurso.