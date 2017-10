El intendente de La Punta, Martín Olivero, hizo duras declaraciones contra el Gobernador en la previa del acto en el que habló el diputado nacional Claudio Poggi y que cerró el Presidente con su discurso. El jefe comunal criticó las promesas de campaña y las políticas del Gobierno para intentar ganar votos para las elecciones del 22 de octubre



“Tiene una seria patología el Gobernador de la provincia. Él no puede andar prometiendo obras porque él no es el dueño de la provincia de San Luis. Es el administrador, él tiene que tener un análisis concreto y un plan de gobierno. No al libre albedrío de lo que se le ocurra prometer, y por supuesto, no va a cumplir absolutamente nada de lo que ha prometido. Lo lamentable es que lo haga en plena campaña electoral”, disparó Olivero en referencia a un audio que se viralizó en el que el Gobernador promete hacer cualquier obra que le pidan si ganan por el doble de votos en determinados lugares en las generales.



El jefe comunal afirmó que el Gobierno hizo poca obra pública en lo que va de la gestión, salvo el Parque La Pedrera. Como hay poca obra pública, para Olivero se perdieron 8.000 puestos de trabajo en la construcción y “también se debe al despilfarro del dinero público en dádivas, mercaderías, electrodomésticos. Todo por una cuestión estrictamente electoral”.



Para el intendente, el resultado de las PASO, demostró que la ciudadanía tomó una postura. “Lo que está demostrando Rodríguez Saá es desesperación para tratar de torcer la voluntad de la gente en los últimos días de campaña. La gente no se compra, ya tiene decidido a quien votar. Tienen que agarrar todo lo que le oferten, planes, electrodomésticos. Total, es dinero que viene del Estado. No son dinero de Rodríguez Saá”.



Con respecto a las generales de octubre, Olivero considera que el resultado será similar al de las PASO con una variación de uno a dos puntos.



Por otra parte, remarcó que el municipio punteño no recibió fondos del Gobierno provincial, salvo lo que le corresponde por la ley de coparticipación federal. En contraste dio a conocer la millonaria cifra que transfirió en obras el Gobierno nacional a la Municipalidad de la Punta.



“De Nación, hemos recibido $60.000.000 que equivalen al doble del presupuesto anual que tiene el municipio de La Punta y de la provincia de San Luis no hemos recibido ni un solo aporte fuera, por supuesto, fuera de la ley de coparticipación federal. Aporte extra no hemos recibido ni uno solo en dos años de gestión”, contó Olivero.