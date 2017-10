El intendente de la ciudad Enrique Ponce, junto a familiares del ex Rector Mauricio López, autoridades de la UNSL y de la APDH, inauguraron el viernes la plaza del barrio Jardín San Luis que lleva el nombre del rector desaparecido durante la dictadura militar. La plaza tuvo un costo de $21.535.230,72.



“Este es un homenaje para todos los desaparecidos y es muy bueno que nadie se olvide de nada de lo que pasó para mantener siempre viva la imagen, no de Mauricio, sino de todos los desaparecidos, porque Mauricio puede ser un símbolo de todos los desaparecidos. La Universidad de San Luis jamás puede olvidar a Mauricio y es una universidad fabulosa, me gusta estar ahí porque yo la considero muy familiar”, dijo Carlos López, hermano de Mauricio López.



La inauguración incluyó la actuación del Coro de Jóvenes de la UNSL y de Algarroba. Com. Además, se distribuyeron 5.000 porciones de pollo al disco preparadas por la Escuela de Cocina Borja Blázquez.



“Me sorprendió cuando me llamaron y me dijeron que iban a hacer una plaza en homenaje a Mauricio, no me lo esperaba. De la universidad sí, porque le hacen homenajes todos los años, pero que fuera desde afuera de la universidad, no me lo esperaba y estoy muy agradecido al Intendente”.



La plaza tiene una cancha de césped sintético multideporte, aparatos de gimnasia al aire libre, un anfiteatro, una confitería. Algo que llamó de la atención de la plaza, y de varias familias que asistieron, es que solamente hay una sola estación de juegos para niños teniendo en cuenta lo grande que es la plaza.