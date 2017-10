Sportivo Estudiantes y Deportivo Morón empataron sin goles en un partido que se caracterizó por el mal juego de ambos equipos y por el fuerte viento que hubo en La Punta el sábado.



Si bien las ráfagas de viento no permitieron que se dé un partido vistoso, la cierto es que ninguno de los equipos tuvo ideas durante la primera parte.



Estudiantes salió dormido a la cancha, nunca encontró el juego asociado de sus volantes, los delanteros estuvieron muy lejos y las situaciones de gol fueron escasas. Por su parte, “el Gallito”, con un buen orden táctico mostró mejores triangulaciones y mejor juego asociado, pero también careció de chances claras de gol.



El primer capítulo pasó sin pena ni gloria. La pelota viajó mucho por el aire y ambos equipos estuvieron erráticos. La única ocasión clara la tuvo Leonel Felice, con un cabezazo que el arquero de Morón envió al tiro de esquina.



En el segundo tiempo fue más de lo mismo. Estudiantes nunca encontró el camino para inquietar el arco defendido por Milton Álvarez, los volantes “Albiverdes”, Distaulo, Mazzola, Freire y Bustos no tuvieron la mejor tarde, al igual que Ada y Felice.



El ingreso de Facundo Coria por Distaulo le dio a Estudiantes algo de tenencia en la mitad del campo y el elenco local creció, sólo un poco, en el juego.



Estudiantes jugó mal, no pudo sumar de a tres en San Luis y tan sólo rescató un punto. En la próxima fecha, el “Albiverde” visitará a Atlético Rafaela.