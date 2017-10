Como ya lo adelantó La Gaceta, el día de ayer, diputado de Avanzar y Cambiemos radicaron una denuncia penal contra todos los agentes involucrados en el polémico subsidio de 80 millones a la fundación Mujeres Emprendedoras, que preside Gisela Vartalitis, la esposa del senador nacional Adolfo Rodríguez Saá.



Según explicó el diputado Alejandro Cacace, la denuncia incluye a Adolfo Rodríguez Saá, “que ha aportado capital para la fundación y que ha sido el beneficiario directo como candidato a senador nacional, cuya campaña ha sido financiada a través de estos hechos”; a Alberto Rodríguez Saá, “que realizó la transferencia de partidas que hizo posible el otorgamiento de este subsidio”; al vicegobernador Carlos Ponce, “que firmó el decreto para transferir el subsidio”; al ministro de Medio Ambiente y del Campo, Sergio Freixes, “que firmó el convenio con Gisela Vartalitis, el primero de septiembre, el mismo día que ella había presentado el proyecto”; y a la ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur, “que hizo la transferencia y la orden de pago”.



“Todos ellos están involucrados en este hecho que constituye, para nosotros, una clara violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales, ya que ha ido el dinero directamente a financiar la campaña de Adolfo Rodríguez Saá, a través de los actos públicos que hicieron, donde entregaban estos bienes y donde la esposa de Adolfo Rodríguez Saá y el mismo convocaban para votarlos el 22 de octubre. Hasta en la página de la fundación está el logo de la campaña ‘El cambio continúa’, y el mail para inscribirse a los programas de Mujeres Emprendedoras es ‘todosporadolfo’”, continuó Cacace.



Los delitos que incluye la denuncia son los de “abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, peculado y fraude en perjuicio del Estado Provincial y violación de la Ley Nacional de Financiamiento de Partidos Políticos”.



Cabe explicar que la “violación de la Ley Nacional de Financiamiento de Partidos Políticos” es la razón por la cual la denuncia fue hecha ante un Juzgado Federal y no uno provincial, a lo que hay que sumarle que los fondos habrían sido usados para financiar la candidatura nacional de Adolfo Rodríguez Saá. “No pueden las fundaciones aportar a las campañas nacionales. No puede el Estado aportar a las campañas nacionales, más allá de lo que se distribuye a partir del Ministerio del Interior”, consideró Cacace.



“También cuestionamos la política clientelar que usa Adolfo Rodríguez Saá de ponerse él, sin ser funcionario siquiera del Gobierno, con esto que hace en los videos que promete viviendas y trabajo. No es esa la manera en que debe funcionar el Estado, que debe tener una planificación, que debe tener un otorgamiento de los subsidios bajo ciertos criteriors”, continuó el diputado.



“Quedará en la responsabilidad del fiscal investigar y, a partir de eso, que se instruya e intervengan las autoridades correspondientes”, concluyó Cacace.