El día de hoy, el juez Electoral, Agustín Ruta, hizo lugar al recurso de revocatoria presentado por Viviana Martínez, quien gracias a esta medida podrá seguir siendo la candidata a intendenta de Potrero de los Funes, a través del partido San Luis Somos Todos, que responde el intendente capitalino Enrique Ponce.



Con este fallo, Ruta deja sin efecto una medida tomada por el juez Electoral subrogante, Eduardo Giménez, quien, a pedido de San Luis Somos Todos, dejó sin efecto la oficialización de la lista encabezada por Martínez. De más está decir que esta presentación que el partido de Ponce hizo los últimos días de septiembre dejó a más de uno rascándose la cabeza y generó una catarata de rumores.



Por un lado, se habló de que Ponce tomó esta medida para favorecer al actual intendente de Potrero de los Funes, Daniel Orlando, quien va por la reelección; mientras que por el otro se dijo que la decisión fue parte de un acuerdo con Avanzar y Cambiemos, para que Martínez no le reste votos opositores al candidato de Claudio Poggi, Tomás Sarmiento.



Volviendo al fallo, Ruta tuvo en cuenta el dictamen del fiscal, el cual destaca que la lista estaba oficializada y “que los candidatos no fueron consultados” por el partido cuando se quiso bajar sus candidaturas. Además, destaca que la lista de Martínez quedó firme el pasado 22 de septiembre, mientras que las actas del partido pidiendo el desistimiento de los candidatos fue presentada 5 días después, el día 27.



“Los candidatos no han renunciado a sus candidaturas, es decir, que su voluntad de participar de la contienda electoral se mantiene intacta y luego de haber cumplido todas las etapas de Primarias Abiertas y Simultaneas legales, registración, oficialización, expresamente mantienen su candidatura en forma voluntaria, la que únicamente declinaría si hubieran renunciado expresamente voluntaria y unilateralmente a sus candidaturas, lo que no han realizado”, reza parte del fallo del juez Ruta.