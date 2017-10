Esta mañana, los secretarios municipales de Hacienda, Gobierno e Infraestructura, Esteban Pringles, Enrique Picco y Francisco Petrino, respectivamente; reconocieron el reclamo de los comerciantes de la Illia, que no quieren que se repavimente la avenida, pero reafirmaron la posición de la Municipalidad de seguir adelante con la obra.



Picco aseguró que la decisión de realizar esta obra “responde a una cuestión técnica, que está dividida en dos etapas”. La primera de ellas es “la ejecución de un desagüe pluvial que nace en la esquina de San Martín y Junín y desemboca en la calle Mitre, donde ya está ejecutada la cámara de captación de este desagüe”. “Y la segunda es el repavimentado en lo que es pavimento intertrabado. Una vez ejecutada estas obras, van a tener una característica similar a todas las obras que se están llevando adelante por parte del municipio”, continuó explicando el secretario municipal.



El funcionario también comentó que la obra de pavimentación está dividida en dos etapas, una que va desde avenida Lafinur hasta Caseros, que ya comenzó, y la otra desde Caseros hasta San Martín. A partir del próximo 15 de octubre, ambas etapas se van a realizar en simultáneo.



Otro punto al que se refirió Picco es el corte de ambos carriles en el tramo entre Lafinur y Caseros, justificándolo por el hecho de que la calle Lavalle permite un ingreso a la avenida Illia. “Una vez terminada y habilitada la mano sur, se va a proceder a hacer el mismo trabajo sobre la mano norte, así sucesivamente hasta llegar a la calle Caseros”, dijo el secretario.



En cuanto al reclamo de los comerciantes con respecto a que la obra se realizará durante la temporada alta, Picco aseguró que va a estar finalizada para los últimos días de diciembre y comienzos de enero.



Por su parte, el secretario de Hacienda, Esteban Pringles, manifestó que, a diferencia de lo que dijeron los comerciantes de la Illia, no se está cobrando ningún extra por mejoras. “Eso se va a analizar de nuevo”, dijo Pringles al respecto.



Luego tomó la palabra el secretario de Gobierno, Francisco Petrino, sostuvo que la Municipalidad, que “es de puertas abiertas”, había avisado a las cámaras de Comercio y de Hoteleros sobre la obra. “Alegar que desconocían el proceso de la obra me parece que no tiene mucho sentido”, declaró el secretario.



Una vez Petrino dijo esto, Picco rápidamente retomó la palabra e hizo el siguiente mea culpa: “Puede que hayamos fallado en el proceso de comunicación con todos los comerciantes. Si tenemos que pedir disculpas, las pediremos”, dijo el secretario, dando una respuesta mucho más políticamente correcta que la de su compañero de gabinete.



Por otro lado, Picco manifestó que en las obras que viene realizando el municipio “se han cumplido totalmente los plazos”, dando como ejemplo la ampliación de veredas de la Illia o el polideportivo municipal.