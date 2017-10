El mes pasado fue creado una página de Facebook que ya suma más de 3.200 seguidores y que propone “fundar la ciudad de La Ribera”. El “complejo habitacional” La Ribera, como reza su nombre oficial, está ubicado a unos 8 kilómetros del centro de la ciudad de Villa Mercedes y ya cuenta con aproximadamente 25 mil habitantes.



La propuesta cita como ejemplo las ciudades de Juana Koslay y La Punta, las cuales fueron creadas por decreto en 1989 y 2003 bajo las gobernaciones de Adolfo Rodríguez Saá y Alicia Lemme, respectivamente.



“Pasaron 28 años desde que se fundó Juana Koslay y 14 desde que se fundó la Ciudad de La Punta. En ambos casos las críticas a las iniciativas fueron lapidarias y mostraron los mismos argumentos estériles de siempre: ‘que quieren tomar de rehenes a los ciudadanos… que más políticos corruptos… que nos quieren dividir… que no se van a poder mantener… que van a ser pueblos fantasmas y abandonados… que no se puede… que bla, bla bla…’”, dice uno de los artículos publicados en el Facebook de “Ciudad de La Ribera”, destacando además que “Juana Koslay se transformó en una pujante ciudad con enormes atractivos para el desarrollo de nuevas inversiones”.



Señalando determinados artículos de la Constitución Provincial, como el 256, que establece que “toda población permanente que cuente con más de 1.500 habitantes, tiene una municipalidad”; quienes promueven la fundación de La Ribera recuerdan, en una de las ya mencionadas publicaciones, que “un grupo de vecinos en el año 2010 constituyó una comisión para impulsar la creación de la ciudad de La Ribera”. Esta iniciativa luego se convirtió en un proyecto que fue presentado en la Cámara de Diputados por el bloque Frente Juntos por San Luis, que estaba compuesto por representantes de la UCR y del Frente para la Victoria, pero él mismo nunca prosperó.



De hecho, otro de los artículos publicados en este Facebook remarca que la idea original detrás de la creación de La Ribera, allá por el año 2000, bajo la última gobernación “del” Adolfo; era que sea una ciudad aparte de Villa Mercedes, pero por el contexto político de la época, como la polémica por la división de la ciudad Capital, esto no se terminó concretando.



Otro de los grandes puntos que se destacan en el Facebook de la “Ciudad de La Ribera” es la cantidad de electores que posee el complejo habitacional, el cual asciende, según el último padrón electoral, a 9.175. Esto significa que tiene 142 electores más que Justo Daract, 2.571 más que La Toma, que es la cabecera del departamento Pringles; 756 menos que La Punta, 6.949 más que Potrero de los Funes y 6.604 más que El Trapiche. Cabe recordar que estos dos últimos casos, Potrero y El Trapiche, recientemente se convirtieron en municipios, ya que pasarán a tener un intendente municipal y Concejo Deliberante, en vez de un intendente comisionado.



“¿Te imaginás el crecimiento y desarrollo que podemos generar?”, es el título de otro de los artículos publicados en Facebook, el cual enumera algunos de los beneficios que traería el convertirse en una ciudad propiamente dicha:



- Contar con nuestro propio sistema de transporte (colectivos, taxis y remisses).

- Emitir nuestro propio carnet de conducir.

- Implementar nuestro propio servicio de recolección de residuos.

- Contar con nuestro propio sistema de limpieza.

- Diseñar, planificar y ejecutar nuestro propio esquema urbanístico y de desarrollo.

- Sancionar nuestra propia normativa para la habilitación de comercios.

- Tener un centro cívico donde realizar nuestros trámites.

- Poder habilitar (y exigir) la instalación de un banco.

- Facilitar la radicación de extensiones universitarias.

- Tener un municipio propio para reclamar por nuestros problemas y gestionar nuestras necesidades.



“Es un barrio que por su ubicación geográfica y su importancia demográfica, es considerada una localidad suburbana separada. Por sus problemáticas y necesidades propias, debería ser una ciudad. En tal caso se transformaría en la 5º ciudad en importancia de la Provincia de San Luis en relación a la cantidad de habitantes”, concluye este artículo que promueve la fundación de La Ribera, el cual rápidamente está ganando miles de seguidores en Facebook.