Hace instantes finalizó una conferencia de prensa en la que el ministro de Seguridad, Ernesto Ali, dio un panorama de la delicada situación que se está viviendo en la provincia debidos a los incendios forestales que se están dando en este momento, los cuales han sido agravados por ráfagas de viento de hasta 104 kilómetros por hora.



Durante la conferencia, el ministro aseguró que está “identificada la persona que inició el incendio” en la zona de La Punta. “Está individualizada y si no ha sido detenida, va a ser detenida en las próximas horas”, dijo Ali, remarcando que “podemos confirmar que fue intencional y sabemos quien es la persona”. En otros lugares de la provincia se está investigando quién fue el responsable.



Durante la conferencia, el ministro hizo hincapié en la gente tome la palabra de la Policía y Bomberos, y que no se deje guiar por falsa información que se suele propagar por las redes sociales, como el falso mensaje de WhatsApp que circuló más temprano el día de hoy.



En otro punto de su anuncio, Ali confirmó que hay evacuados en La Punta y también en otros puntos de la provincia, como en San Martín, Paso Grande, en un paraje cercano a Santa Rosa del Conlara. “Hay focos en muchos lugares de la provincia de San Luis”, dijo el titular de Seguridad.



Además aseguró que ya se encuentran listos diferentes operativos de transporte, salud y otras áreas en caso de que la situación empeore y haya más evacuados. “Los recursos están todos y los estamos optimizando. No tenemos ningún faltante, más allá de que la situación es muy compleja más allá de que son muchos focos al mismo tiempo y el viento, con ráfagas de 104 kilómetros por hora, nos juega absolutamente en contra”, dijo Ali.