Este miércoles la delegación puntana sumó 7 nuevas preseas entre atletismo y natación. Valentina Polanco ganó la dorada en los 100 metros planos y ahora San Luis tiene 4 medallas de oro. El viernes, Lucas Fernández va por otra medalla en judo.



La extrema temperatura registrada en la provincia de Córdoba superó ampliamente los 35° por la tarde, y nuestros atletas dejaron todo para sumar nuevas medallas para la delegación puntana.



Todo comenzó bien temprano con el atletismo. Valentina Polanco “voló” en los 100 metros planos y se quedó con el único oro de la jornada. La atleta de 15 años paró los relojes en 12,02 segundos y mejoró su marca personal. “Estoy feliz. Es una alegría inmensa”, dijo.



En la segunda manga de 100 metros planos, pero en hombres, Lucas Bastías se quedó con la presea de plata en una carrera que fue atractiva. Elías González, el otro puntano que corrió en la final, finalizó octavo. En los 400 metros, Nicolás Páez fue segundo y se alzó con la medalla de plata.



La última medalla de la mañana llegó en la prueba de relevos 4×100. Los chicos puntanos se quedaron con el tercer lugar y sumaron una nueva medalla de bronce.



Por la tarde, la natación dijo presente en el medallero para San Luis. Mailén Reyes fue segunda en los 200 metros combinados y se quedó con la plata. “Nunca me lo imaginé. Estoy feliz”, contó la nadadora.



Juan Ignacio Zapata también se subió al podio en la calurosa tarde cordobesa. El puntano se metió segundo en los 50 metros pecho y se quedó con la medalla de plata.



En la última competencia de la tarde, los chicos puntanos hicieron historia ya que consiguieron subirse al podio por primera vez en un torneo en la categoría relevos. El 4 x 100 combinado y mixto le dio el bronce a San Luis. Mailén Reyes, Jazmín Vallejos, Juan Ignacio Zapata y Nicolás Escudero fueron los protagonistas de la posta.



En judo, Lucas Fernández peleará en la final de los 73 kg y ya tendría asegurada una medalla más para San Luis.



En otros resultados del día, San Luis le ganó 3 a 2 a San Juan en fútbol femenino y en básquet las chicas se despidieron con triunfo 49-18 ante San Juan. El tenis femenino le ganó a Valparaíso y se metió en las semifinales, mientras que el masculino venció a Maule.



Los chicos del básquet no pudieron con Córdoba y cayeron 77 a 60; de todas maneras jugarán las semifinales. El vóley masculino perdió 3 a 0 con Metropolitana y no jugará por medallas.



Hasta el momento y luego de 3 días de competencia, la delegación puntana suma 13 medallas (4 de oro, 5 de plata y 4 de bronce). Hoy el atletismo, el ciclismo y la natación buscarán aumentar el número de preseas.