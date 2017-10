La periodista Gloria Velázquez, jefa del subprograma Cabildo Histórico y Casa de Tucumán, denunció que el incendio que sufrió esta segunda réplica fue intencional. “Alrededor nada se quemó, ni un árbol”, dijo Velázquez a través de un grupo periodístico de WhatsApp, donde también aseguró que “la prendieron desde el techo”.



Velázquez también sostuvo que se quiso hacer lo mismo en la réplica del Cabildo, donde se descubrieron tres fardos de pasto que habían sido prendidos fuego y colocados junto a una puerta del edificio. Imágenes de estos fardos de pasto fueron captadas por el periodista Jorge Castro.



Sin embargo, esta no es la única noticia que protagonizó ayer la periodista y funcionaria gubernamental. Según relató la también periodista y presidenta de Bomberos Voluntarios de La Punta, Gladys Aguilar, Velázquez pasó a la fuerza un bloqueo de tránsito que había hecho la Policía de la Provincia.



“Estaba cortado el acceso para todo el mundo y, a los gritos, a los policías los pasó por encima y se metió para donde estaba el Cabildo y la Casa de Tucumán”, destacó Aguilar, quien presenció en persona el hecho y remarcó que “si le están diciendo que no pase, tiene que dar el ejemplo y es por su seguridad”.



Volviendo a la Casa de Tucumán, el subjefe de Policía, Claudio Latini, informó que el daño “es total”, y que “solo han quedado las paredes”. De igual manera, Latini comentó que todavía no se ha podido determinar si el incendio en la Casa de Tucumán fue intencional o no, pero señaló que en las próximas horas se realizarán las pericias necesarias para determinarlo.