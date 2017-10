El ministro de Seguridad, Ernesto Nader Alí, y el jefe de San Luis Solidario, José Torres, dieron a conocer hace instantes que casi todos los incendios de la provincia están controlados con excepción al de San Martín, mientras que otros se podrían declarar extinguidos en las próximas horas.. Además, Alí, confirmó que no hay víctimas productos de los focos ígneos, solamente daños materiales, aunque ninguna vivienda de La Punta se incendió.



“No tenemos que lamentar ningún tipo de víctima, más allá de alguna pérdida material. La situación de La Punta ha sido normalizada en su gran mayoría. No hay evacuados. Sí hay evacuados de El Suyuque en el estadio de La Punta”, comentó el ministro.



Con respecto a los otros focos en otros puntos de la provincia, Alí afirmó “que están controlados”. “Ahora nos dedicamos a hacer un relevamiento de los daños. Lo más importante es que no hemos tenido que lamentar víctimas”, dijo el funcionario, quien agregó que los aviones hidrantes del Gobierno nacional no pudieron entrar en acción para sofocar los incendios debido a que el fuerte viento no posibilitaba su despegue.



Alí reveló que los incendios de La Punta se originaron en un capo de la zona. Ayer se detuvo un hombre de 40 años de apellido Cuello que fue puesto en libertad, pero a disposición de la justicia por orden del juez de Instrucción Nº 1, Eduardo Cadelago Filippi.



Los otros focos de incendio que están activos se encuentran en Santa Rosa, San Martín y la zona de El Suyuque donde hay un fuego descendente en la zona del monasterio.



Torres manifestó que el incendio de Santa Rosa está controlado y el resto estaría en proceso de declararse extinguidos si las condiciones climáticas los reinicien. El foco de San Martín no puede ser tacado por bomberos ya que por la topografía del lugar no se puede acceder al incendio.