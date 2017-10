El ministro de Seguridad, Ernesto Nader Alí, confirmó que se intentó incendiar intencionalmente la réplica del Cabildo, mientras que se investiga si el incendio en la réplica de la Casa de Tucumán fue intencional.



“Hay un hecho muy preocupante, fue un hecho de vandalismo sobre el Cabildo, hecho que pude constatar de manera personal porque llegué a los minutos. Lo del Cabildo fue con alevosía. El Cabildo tiene una zona de limpieza total en la que no había absolutamente nada prendido y se había prendido con fardo de pasto la puerta y la carreta que está a mano derecha y también una tranquera. Fue absolutamente intencional con la suerte de haber llegado en el momento justo “, relató Alí



Respecto al incendio de la réplica de la Casa de Tucumán, el ministro afirmó que se está investigando, “pero en principio no es la misma situación” que la del Cabildo en relación a la intencionalidad del foco ígneo.



El ministro adjudicó al autor o autores de los incendios como una “persona de perversidad extrema que no se acreditaría más allá de un estado de locura”.