El intendente de La Punta, Martín Olivero, sostiene que la justicia debe esclarecer la autoría de los incendios que afectaron a la mencionada ciudad, y a la provincia, y se debe castigar a los culpables como ejemplo para que no vuelva a suceder. Además, el jefe comunal se mostró agradecido con el Estado nacional y provincial por la asistencia que brindaron.



“La mayoría de los incendios que tenemos en La Punta son intencionales. Realmente, producen un daño enorme al ecosistema, pero seguimos sin castigar adecuadamente a las personas que producen estos hechos. Alguna vez, vamos a tener que agarrar a los culpables y realmente castigarlos para que sea ejemplificador de las conductas que no queremos que sucedan. Esto es un estrago lo que se produce con los incendios forestales en la provincia y en particular en La Punta”, reflexionó el intendente.



Es importante recordar que la causa por los incendios de La Punta tiene un detenido acusado de provocarlos. Luis Rodolfo Cuello (52), un productor rural fue detenido nuevamente tras un allanamiento en el campo de su propiedad por orden del juez de Instrucción Nº 1 Eduardo Cadelago Filippi, quien lo había liberado ayer, pero puesto bajo disposición judicial.



La Gaceta preguntó al jefe comunal su opinión en relación a la confirmación oficial por parte del ministro de Seguridad de que se intentó producir un incendio intencional en la réplica del Cabildo. “Es una barbaridad que una persona aproveche el estado de desesperación para generar más daño en los bienes del Estado”, respondió Olivero agregando que hay que encontrar urgente a los responsables si es que no son los mismos que causaron el incendio en la ruta 146.



Olivero afirmó nuevamente que la justicia debe “lograr esclarecer y castigar realmente a quienes cometen estos hechos que tanto dolor y daño genera en la comunidad”.



Por otra parte, el intendente manifestó su gratitud por la asistencia que brindó el Gobierno provincial y el Estado nacional. “Hemos estado muy contenidos. Nos hay ayudado mucho desde los dos Estados. La verdad que la Provincia se ha puesto a disposición. Estoy conforme con el Gobierno provincial y con el nacional en esta materia porque nos ayudaron mucho”, expresó.



Olivero hizo un agradecimiento especial a bomberos voluntarios por su labor combatiendo las llamas como también a los vecinos de La Punta que ayudaron con las tareas de evacuación en los barrios 600 y 900 viviendas.