Esta mañana, Jorge Lanata llegó en avión a la ciudad de San Luis con la intención de “armar un programa sobre San Luis para el domingo”. “Hay un hecho nuevo que es que Rodríguez Saá perdió las PASO y la idea era preguntarle por qué, cómo estaba la provincia y qué pasa con algunos subsidios que estuvieron y que son medios raros. Un poco de todo”, dijo Lanata a las periodistas Ayelén Britos, de radio Nacional, y Gladys Aguilar, de radio Universidad.



Durante la mañana, la producción de su programa intentó hablar con la presidenta del Superior Tribunal, Lilia Novillo, y los hermanos Rodríguez Saá, pero no consiguieron entrevistarlos.



“Es raro como se vive porque hay mucho contraste entre las casas de Rodríguez Saá, e incluso la propia Casa de Gobierno parece de otro lugar, y después lo que tenés alrededor es bastante más modesto”, dijo Lanata en otro momento de la entrevista, en la cual adelantó que el polémico subsidio a la fundación de la esposa de Adolfo Rodríguez Saá es uno de los temas del informe que está preparando.



El periodista también adelantó que va a visitar la casa de Alberto Rodríguez Saá y también los asentamientos que hay en la provincia. “La idea no era hacer tanta nota política, sino más bien una nota social y de contexto general”, dijo Lanata. “Yo no trabajo para Macri, trabajo para Canal 13”, concluyó el periodista al ser consultado por rumores de qué ha venido a realizar este informe a pedido del Presidente de la Nación.