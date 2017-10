El pasado viernes, el productor rural Luis Rodolfo Cuello, de 52 años de edad, quedó oficialmente acusado del delito de “estrago doloso y daños a bienes del estado”. En el auto de llamado a prestar declaración indagatoria se incluyen testimoniales de varios vecinos de Cuello, pero ninguno de ellos dice haber visto al productor rural iniciar el fuego.



El único que afirma con certeza que el fuego se inició en el campo de Cuello, llamado “Luis Alberto” pero más conocido como “La Tosca”, es un vecino llamado Julio César Rodríguez, quien recientemente había tenido problemas con el acusado luego de que sus animales se cruzaran de su propiedad a la de Cuello.



“Él, o sea Cuello, me comenta que estaba por hacer una plantación de semillas de Bufer Grand (pasto de engorde para vacunos), que tenía un costo de (100.000) cien mil pesos aproximadamente ya que este producto de cotiza en dólares y por ello de manera ofuscada me dice que tenga cuidado con mis cabras y ovejas, que no se crucen a su campo, me tenia multado, hace 15 días aproximadamente vi que CUELLO saco comisiones con sus animales vacunos, porque me parece que quería hacer una quema para sembrar y de esta manera, se ahorraba el dinero para rodar la tierra, porque después de la quema quedaría listo para sembrar esa semilla que había comprado”, dice la declaración de Rodríguez.



“La hora 14:00, 14:30 mas o menos, estaba en mi casa en la parte de la galería, que queda en el alto porque hice la casa sobre un terraplén por las lluvias y para que no se me inunde y de esta manera tengo la casa en alto y me da una buena visibilidad, en ese momento veo que del lado del norte, ósea del interior del campo del señor Cuello Rodolfo, que comienza a Salir humo, esta humareda desde mi casa se podía ver como a dos kilómetros más o menos, dentro del campo Cuello Rodolfo, la columna de humo salía del sector de la Tosca, que se encuentra dentro del campo de Cuello”, reza otra parte de la declaratoria de Rodríguez.



Otra persona a la que se le tomó indagatoria se limitó a comentar lo que le dijo Rodríguez. “¿Sabe con exactitud, si el fuego se origino en el campo del Señor Cuello?, el declarante Responde: NO”, figura en el escrito del juez.



Por su parte, Cuello relató que se encontraba en la ciudad de San Luis desde el pasado lunes y que el día que se iniciaron los incendios cercanos a La Punta, el miércoles de la semana pasada, no había ido a su campo. Lo que es más, asegura que se enteró del incendio mientras estaba almorzando con su anciana madre y su hijo, a quien cuida todos los miércoles y jueves. Cuello también declaró haber recibido llamadas informándole sobre el incendio cuando llevaba a su hijo a un conocido colegio privado de la Capital.



Tras recibir las llamadas, según relató, Cuello se dirigió a su campo a bordo de su Volkswagen Voyage, pero como con el mismo no pudo entrar al inmueble rural, se volvió a la ciudad a pedirle la camioneta a su hermano y de paso buscar a su hijo que salió de la escuela. En el viaje de vuelta, Cuello dice haber acercado hasta la “bomba de nafta que está en Caídos en Malvinas y Sarmiento” a un vecino cuyo nombre no recuerda.



Cuello luego volvió a la zona del incendio en la camioneta de su hermano, la cual fue secuestrada. En ella se encontró una motosierra y una botella con nafta. “SI LA KOTOSIERRA QUE SE ENCONTRBA EN LA CAMIONETA, FUE SUBIDA POR UD O ESTABA EN LA CAMIONETA. CONTESTO: que estaba en la camioneta, porque eme la trae Dario, l porque habíamos sacado de frente de su casa, como un mes atrás una mora que había. PARA QUE DIGS SI PUDO OBSERVAR SI VINO CON O CISIN COMBUSTIBLE. CONTESTO: que había una botellita de Talca con combustible. Que s la que usamos para poner }ne la camioneta”, son las declaraciones de Cuello que, con esos errores ortográficos, figuran en el expediente judicial cuando fue consultado por los elementos que estaban en la camioneta.



En cuanto al desmonte que realizó para plantar las semillas que mencionó su vecino, Cuello dijo que lo realizó “con una pala cargadora, que hizo un despeje muy protegido de la capa de suelo, muy bien, y se fue generando un cerco natural con la misma maquina, dando la vuelta del cuadro”.



En otra parte del auto de llamado a declaratoria se menciona a un empleado de Cuello, conocido como “el Tití” Alcaraz, pero no se sabe exactamente si esta persona estaba realizando tareas en el campo el pasado miércoles.



Cabe recordar que, el pasado jueves, el juez de la causa, Sebastián Cadelago Filippi, dejó a Cuello en libertad tras haber ordenado su traslado a una sede policial para averiguación de antecedentes. Horas más tarde, luego de haber sido duramente criticado en las redes sociales por su decisión, el juez ordenó que Cuello quedara detenido.